Les Oilers veulent que l’histoire se répète

Ce genre de début de série éliminatoire n'est pas une première, pour les Oilers. En effet, l'année dernière, ils ont perdu leur premier match contre les Kings (4-3 en temps réglementaire), mais ils ont rebondi avec une victoire de 6-0 durant le deuxième match.

Le deuxième match aura lieu mercredi, à la Place Roger et les Oilers ne veulent certainement pas quitter Edmonton en déficit 2-0 dans la série.. Le passé ne définit pas l'avenir , dit le capitaine des Oilers, Connor McDavid.

Je suis content de ce que nous avons fait l'an dernier dans le deuxième match. Historiquement, nous jouons bien les deuxièmes matchs, mais ça ne voudra pas dire grand-chose mercredi.

Le joueur des Kings Gabe Vilardi, qui a marqué 23 buts cette saison, a fait son retour sur la glace mardi après avoir manqué les neuf derniers matchs de la saison régulière en raison d'une blessure.

Lors du premier match, les Oilers menaient 2-0 après 40 minutes. Les Kings ont toutefois réussi à s'en sortir grâce aux buts opportuns d'Adrian Kempe et une dernière minute héroïque d'Anze Kopitar.

Kopitar a marqué le but égalisateur en supériorité numérique à seulement 16,7 secondes de la fin de la troisième période.

Nous étions à 15 secondes de la victoire , lance McDavid. On aimerait trouver un moyen de conclure. Je le répète sans arrêt.

Kopitar a été le capitaine le plus productif avec une soirée de quatre points.

Il garde son sang-froid et l'équipe en bénéficie , explique l'entraîneur-chef des Kings, Todd McLellan. Ça ne veut pas dire qu'il manque de compétitivité, parce qu'au fond de lui, il est bouillant.

Pour les spectateurs de la Place Rodgers, Drew Doughty est le méchant de la série. Il a lancé avant le premier match que si on a l'occasion de frapper McDavid, on va essayer de le faire , en réponse au coup que le capitaine des Oilers a porté contre le défenseur des Kings, Mikey Anderson, en mars.

Des huées retentissaient lorsque Doughty touchait à la rondelle, même avant qu'il ne renverse McDavid près du banc des Kings en troisième période.

C'est un peu amusant , a dit Anderson. Il semble s'épanouir dans ce genre d'environnement, ça le stimule habituellement.

L'anticipation et l'agilité de Leon Draisaitl ont été à l'origine du premier et du troisième but des Oilers.

Cependant, avoir donné six chances à l'unité d'avantage numérique des Kings a largement contribué à la défaite des Oilers.