Simon Fournier nommé directeur du Service de police de la Ville de Gatineau

M. Fournier prendra officiellement la tête du SPVG vers la fin du mois de mai, à la suite d'une période de transition de quelques semaines, indique la Ville par voie de communiqué.

Il succède à Luc Beaudoin dont le travail a été souligné au conseil municipal, mardi.

Après plus de trente ans de service au sein de divers corps policiers, ce dernier avait annoncé son départ à la retraite en janvier.

Le nouveau directeur du SPVG est notamment titulaire d'un diplôme d'études collégiales en techniques policières du Campus Notre-Dame-de-Foy.

Membre du SPVG depuis 18 ans, il a occupé les postes d’agent à la Division de la gendarmerie, de sergent-détective à la Division des enquêtes criminelles et de lieutenant-détective intérimaire à la Division des enquêtes criminelles au début de sa carrière de policier.

M. Fournier a ensuite occupé le poste de gestionnaire au sein du SPVG comme inspecteur intérimaire à la Division des enquêtes criminelles et Division des normes professionnelles et des affaires internes, comme inspecteur à la Division du soutien opérationnel et enfin, comme inspecteur-chef à la Division de la gendarmerie, poste qu’il occupait jusqu’à ce jour.

Neuf candidatures au total

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, a indiqué que la Ville a reçu neuf candidatures pour ce poste, dont cinq à l'interne et quatre venues de l'extérieur.

On avait une certaine appréhension parce qu’on est arrivé à peu près en même temps que Longueil qui se cherchait aussi un chef de police. On se demandait s’il y aurait un bassin de candidatures intéressantes. Puis finalement, on a été chanceux , a-t-elle dit en conférence de presse, mercredi matin.

« On cherchait le meilleur candidat ou la meilleure candidate, point. Il s'est avéré que notre meilleur candidat était sous notre nez, à l'interne, puis c'est tant mieux. Je ne vous cacherai pas que c'est facilitant [...] dans le transfert des connaissances et la passation des dossiers. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

On est très content. C’est un gars qui est vraiment formidable, qui travaillait déjà beaucoup avec les partenaires en itinérance, avec les communautés culturelles. Ça s’inscrit donc tout à fait dans le virage qu’on veut prendre d’être une police de proximité, près des gens , a-t-elle ajouté.

Le nouveau chef de la police de Gatineau devra relever d'importants défis, a noté la mairesse, citant notamment avec le nouveau quartier général, pour lequel des nouvelles sont attendues dans les prochains jours. Il devra aussi aider la police à poursuivre son opération de séduction pour attirer de nouveaux candidats, a-t-elle poursuivi.

La Ville a choisi un leader humain et inclusif à la tête du SPVG , qui saura mobiliser ses troupes vers l'atteinte des objectifs du Service. Mais surtout, il saura poser les bonnes actions pour assurer la sécurité des citoyens de Gatineau tout en maintenant et en consolidant la confiance qu'ils ont envers leur service de police , a déclaré le directeur général, Simon Rousseau, par voie de communiqué.

