Investissements trompeurs en Bolivie : Jack Neufeld ordonné à payer 434 000 $

La Commission des valeurs mobilières du Manitoba a ordonné au responsable de la fondation Jack Neufeld Family Charitable Foundation, Jack Neufeld, de payer 434 000 $ après qu’il ait incité deux organismes à but non lucratif et un couple à investir près d'un million de dollars dans une institution financière bolivienne.

En janvier, la Commission a estimé que Jack Neufeld avait enfreint plusieurs articles de la Loi sur la Commission des valeurs mobilières du Manitoba entre 2005 et 2010.

Subissant des pressions financières à l'époque, une institution d'épargne et de crédit en Bolivie cherchait à se financer. Jack Neufeld avait alors convaincu des particuliers et des organismes de charité d’y investir.

Les investisseurs particuliers avaient ainsi investi près de 772 000 $, alors que les deux organismes à but non lucratif, qui sont la section de Portage la Prairie de Youth for Christ et Back to the Bible, avaient investi 120 000 $ et 250 000 $.

L’homme d’affaires de Calgary, Jack Neufeld, a enfreint la loi sur la Commission de sécurité du Manitoba après avoir sollicité des investissements dans le cadre d’un stratagème bancaire en Bolivie. (samaritanspurse.ca) Photo : samaritanspurse.ca

Selon la décision rendue par la Commission le 4 janvier 2023, Jack Neufeld fréquentait les mêmes cercles chrétiens que ses victimes, ce qui lui a permis de gagner leur confiance.

Elle a conclu que le coupable avait induit les investisseurs en erreur pendant plusieurs années. Il leur fournissant des communications orales et écrites « volumineuses » qui contenaient de fausses informations et dissimulaient celles qui étaient pertinentes.

Par exemple, l'une des victimes a déclaré avoir reçu une lettre en 2006 selon laquelle elle et son mari pouvaient s'attendre à des paiements d'intérêts sous peu. Les sommes ne se sont cependant jamais concrétisées.

Une autre lettre datant de 2007 indiquait que les promoteurs de l'accord bolivien faisaient pression sur Jack Neufeld et sa fondation pour qu'ils financent un « paiement illégal » secret de 6 millions de dollars afin de « frauder une institution publique », et que leur refus d'obtempérer avait donné lieu à diverses menaces.

Jack Neufeld n'a produit aucune preuve à l'appui de ces déclarations lors de l'audience, selon la Commission. Cette dernière a conclu que lui et sa fondation n'ont pas tenté d'indemniser les investisseurs.

Dans sa décision du 18 avril, la Commission a ordonné au coupable de verser 123 000 $ à Youth for Christ et 250 000 $ à l'un des particuliers et de rembourser à la Commission 60 000 $ en coûts et en frais administratifs.

L'ancien président de l'autre organisme de charité, Back to Bible, avait également déposé une demande d'indemnisation pour pertes financières qui a été refusée par la Commission. Celle-ci juge que Jack Neufeld n'était pas responsable des pertes de Back to Bible puisqu’il n'avait pas « incité » l’organisme à investir.

Jack Neufeld s’est aussi vu retirer le droit de diriger ou d’administrer un émetteur, c'est-à-dire toute organisation qui traite des valeurs mobilières, et ce, pendant au moins dix ans ou jusqu'à ce qu'il ait payé toutes les pénalités qui lui sont imposées.

Avec les informations de Sarah Petz.