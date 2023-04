L’éducation de Jasmine

Que faire avec un chiot foncièrement gentil, mais qui ne fait qu’à sa tête et qui manque encore de savoir-vivre?

Reportage avec le chroniqueur Alexis Gagnon-Fortin sur le dressage de sa chienne Jasmine

C’est le dilemme auquel est confronté Alexis Gagnon-Fortin dans ce reportage de Bêtes pas bêtes présenté le 11 mars 1996.

Jasmine, sa jeune chienne âgée de 5 mois, est bien gentille, mais pas mal énervée.

Il se décide donc à consulter Monique, monitrice dans une école de dressage, dans le but de voir si Jasmine peut apprendre à mieux se contrôler.

Monique enseigne à Alexis quelques trucs pour que Jasmine obtempère lorsqu'il désire qu’elle vienne à lui, qu’elle ne tire pas sur sa laisse ou encore qu’elle s’assoit quand il le souhaite.

Après quelques minutes laissée dans les mains de Monique, Jasmine se montre déjà plus obéissante.

Encouragé, Alexis décide d’inscrire sa chienne à l’école de dressage.

Un travail valorisant

« Je dirais que 90 % au moins des problèmes que vivent les chiens sont du fait qu’on leur a dénié leur identité de chien. On ne les fait pas vivre comme un chien devrait vivre. » — Une citation de Sylvain Duchesneau

Reportage de la chroniqueuse Annie-Claire Fournier sur le travail de l'éducateur comportementaliste canin Sylvain Duchesneau

Le 3 novembre 2010, la chroniqueuse Annie-Claire Fournier nous présente un reportage à C’est ça la vie qu’anime Marcia Pilote.

Sylvain Duchesneau est éducateur comportementaliste canin.

Il trouve qu’il exerce un travail valorisant et est convaincu qu’il a avant tout épargné la vie de plusieurs chiens.

Depuis 1989, il a éduqué à peu près 1 000 chiens d’une soixantaine de races différentes qui éprouvaient différents ennuis de comportement.

C’est notamment le cas de Boxie, un berger allemand de 10 mois qui n’écoute pas sa maîtresse Nadia.

Sylvain Duchesneau examine Boxie et conclut que la seule lacune est qu’elle ne dépense pas toute son énergie.

C’est relativement facile à corriger.

Pour éduquer les chiens avec des problèmes plus sévères, Sylvain Duchesneau dispose d’un allié de taille

Il s’agit de Thor, son chien rottweiler.

Gros chien calme et compréhensif, Thor assiste les chiens qui montrent des problèmes comportementaux à se socialiser.

Sylvain Duchesneau croit que l’origine d’un problème de conduite canine ne se trouve pas nécessairement du côté du chien.

Ça n’aide pas les chiens de les traiter comme des personnes, souligne Sylvain Duchesneau.

Il faut aussi que le maître apprenne à être le chef avec son chien et contrôler ses émotions.

Un humain stressé ne pourra pas aider son chien, assure l’éducateur canin.

Des races particulièrement dangereuses?

En avril 2023, la gestion animalière de la Ville de Montréal nous révélait que le nombre de dossiers pour chiens agressifs ou mordeurs avait augmenté de 16 % de 2021 à 2022 dans la métropole.

Dans le registre montréalais des chiens dangereux, 25 % étaient de race pitbull et 18 % de race berger allemand.

L'animateur Claude Poirier s'entretient avec deux dresseurs de chiens, Claude et Luc Beauchamp sur le caractère violent des pitbulls et des bergers allemands.

Le 16 juin 1997, l’animateur Claude Poirier de l’émission Cadillac rose évoque ce lien possible entre problèmes d’agressivité et les chiens pitbull et bergers allemands.

Il en discute avec deux entraîneurs canins du Centre de dressage de Saint-Roch-de-l’Achigan, Claude et Luc Beauchamp.

Les pitbulls sont souvent achetés pour leur aspect méchant et imposant ou pour leur faire prendre part à des combats, souligne Luc Beauchamp.

Ces chiens ne sont pas nécessairement violents.

Ce sont les éleveurs ou leurs maîtres qui les rendent ainsi.

Claude Beauchamp confirme que les bergers allemands et les pitbulls sont faciles à dresser.

C’est la qualité des gens qui les éduquent qui va déterminer comment les canins vont se comporter.

L’entrevue se termine avec Claude Poirier caressant un pitbull et un berger allemand qui semblent ravis.