Le chef de la plus grosse communauté innue de la Côte-Nord accuse le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labardor d’exclure les Innus du Québec des discussions sur l’avenir du barrage de Churchill Falls.

Le gouvernement terre-neuvien, il fait le sourd-muet au niveau des Innus du Québec , affirme le chef des Innus de Uashat mak Mani-utenam, Mike McKenzie. On dirait qu'on n'existe pas.

Les affirmations territoriales de sa communauté, située tout près de Sept-Îles, englobent une bonne partie de l’ouest du Labrador, où le barrage hydroélectrique de Churchill Falls a été construit il y a un demi-siècle.

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador n’a jamais reconnu les revendications des peuples innus à part la Nation innue du Labrador, avec qui il négocie une entente territoriale depuis 1996.

« On a occupé ce territoire traditionnel depuis des millénaires, même avant l'arrivée des Européens, avant même la création du Canada, évidemment, et aussi avant la décision du Conseil privé de 1927 qui a établi la frontière entre le Québec et Terre-Neuve. » — Une citation de Mike McKenzie, chef, communauté innue de Uashat mak Mani-utenam

Le complexe hydroélectrique de Churchill Falls, au Labrador, a été construit entre 1967 et 1974 par la firme britannique Brinco, avec l’appui d’Hydro-Québec. Les communautés innues n’ont pas été consultées. Un immense réservoir de 6500 km2 a été créé, inondant les territoires ancestraux qu’ils avaient utilisés pendant des siècles.

Les lignes de transmission de Churchill Falls, qui transportent l'électricité vers le sud, passent aussi par le territoire de plusieurs communautés innues, note Mike McKenzie.

La centrale de Churchill Falls, au Labrador, a une puissance installée de 5248 mégawatts. Elle représente le tiers de la profitabilité d'Hydro-Québec, qui achète l'électricité produite au barrage à un prix dérisoire en vertu d'un contrat qui vient à échéance en 2041. Photo : La Presse canadienne / Kevin Bissett

Le contrat existant de Churchill Falls vient à échéance en 2041 et les premiers ministres du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador ont annoncé des discussions formelles sur l’avenir de leur partenariat énergétique, en février dernier.

Si le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a promis des consultations avec trois groupes autochtones au Labrador – la Nation innue du Labrador, le gouvernement inuit du Nunatsiavut et le conseil communautaire de NunataKavut – il a jusqu’à maintenant écarté des discussions les Innus du Québec, malgré leurs revendications territoriales.

Les consultations au coeur du processus

Mardi, en mêlée de presse, le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, a expliqué que les consultations auprès des peuples autochtones sont au coeur du processus . Il a renvoyé les questions concernant la participation des Innus de la Côte-Nord au gouvernement québécois.

Pourtant, en entrevue avec Radio-Canada, le chef McKenzie a dit vouloir s’adresser directement au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador. Sa communauté, qui compte près de 5000 membres, n’a que très peu de visibilité dans cette province, selon lui.

C'est très important de se faire entendre. Pour nous, à Uashat mak Mani-utenam, l'affirmation [territoriale] se fait par les tribunaux au moment où se parle. On attend toujours Terre-Neuve d'ouvrir le dialogue envers les Premières Nations ici au Québec , explique celui qui demande une réunion formelle avec Andrew Furey.

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, livre un discous, mardi, à Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Destruction des territoires innus

Le 20 janvier dernier, les Innus de Uashat mak Mani-utenam ont déposé une demande introductive d’instance à la Cour supérieure du Québec dans laquelle ils demandent à Hydro-Québec de leur verser 2,2 milliards de dollars en dommages-intérêts.

Selon le document, la société d’État aurait détruit le territoire innu en construisant le barrage de Churchill Falls sans le consentement du conseil de bande. Le projet aurait aussi sérieusement perturbé la pratique des activités traditionnelles, dont la chasse et la pêche.

Le conseil de bande demande une injonction de la cour qui interdirait toute nouvelle entente concernant la centrale hydroélectrique sans la participation des Innus de Uashat mak Mani-utenam.

Il réclame aussi que CFL(Co), la société privée exploitant la centrale, lui paie 200 millions de dollars en dommages et souhaite obtenir une compensation annuelle d’Hydro-Québec, dont le tiers de la profitabilité repose sur les revenus de Churchill Falls.

Selon le contrat actuel de Churchill Falls, un document dédaigné par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, Hydro-Québec achète l’électricité produite à Churchill Falls à un prix dérisoire : seulement 0,2 cent/kWh. L'entente, qui s’étale sur 65 ans, n’a aucune clause d’indexation. Au grand désarroi des Terre-Neuviens et des Labradoriens, le prix de l’électricité a en fait diminué depuis l'entrée en service de la centrale.

Mardi, le premier ministre Furey n’a pas voulu commenter la poursuite intentée par les Innus de Uashat mak Mani-utenam. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador détient 65,8 % des parts de CFL(Co). Hydro-Québec détient l'autre 34,2 %.

La Nation innue du Labrador, qui englobe les communautés de Sheshatshiu et de Natuashish, a déposé sa propre poursuite contre Hydro-Québec et CFL(Co) en 2020. Elle leur demande 4 milliards de dollars.

Des revendications conflictuelles

Le chef McKenzie remet en question la participation des groupes tels que le Nunatsiavut et le conseil de NunatuKavut, des Inuits et des Métis qui prétendent qu’ils ont des droits sur notre territoire . Il rappelle aussi que les affirmations territoriales de la Nation innue du Labrador et des communautés innues du Québec, telles que le conseil de bande d’Uashat mak Mani-utenam, se chevauchent.

Quand on parle des droits ancestraux, on pourrait dire qu’ils [la Nation innue du Labrador] ont des droits ancestraux [sur une] partis du territoire, mais pas la totalité du territoire qu’ils prétendent avoir , clame-t-il.

Le grand chef de la Nation innue du Labrador, Etienne Rich, a décliné une demande d’entrevue. Dans une déclaration, une porte-parole affirme que la Nation innue du Labrador n’a rien à dire sur la participation des Innus du Québec dans la renégociation du contrat de Churchill Falls.