Toronto a réduit ses émissions polluantes de 43 %

Les émissions de gaz à effet de serre à Toronto (GES) ont baissé de 43 % jusqu'à maintenant par rapport à leur niveau en 1990, indique un rapport municipal.

Le rapport est présenté au comité de l'environnement et de l'infrastructure la semaine prochaine.

Des mesures importantes et accélérées au niveau communautaire sont nécessaires pour atteindre les prochains objectifs et cibles, y compris une réduction de 65 % d'ici 2030 et la carboneutralité en 2040 , peut-on lire dans un communiqué de la Ville.

« Notre prochain défi est de réduire les émissions communautaires de moitié en sept ans. » — Une citation de Jennifer McKelvie, mairesse adjointe de Toronto

Les émissions liées aux activités municipales représentent seulement 5 % des GES à Toronto.

La Ville Reine dit faire sa part entre autres en installant des bornes de recharge pour véhicules électriques. Plus de 100 sont déjà en place dans des terrains de stationnement municipaux Green P.

Ce nombre doit croître à 650 avant la fin de 2024, en comptant les bornes dans les terrains de stationnement et le long des rues.

Appel à la population

Les changements climatiques, c'est une responsabilité partagée qui concerne les résidents, les entreprises, les propriétaires d'édifices et les autres niveaux de gouvernement , affirme la mairesse adjointe Jennifer McKelvie dans un communiqué.

Dianne Saxe, conseillère municipale et ex-commissaire provinciale à l'environnement, presse d'ailleurs le gouvernement de Doug Ford à en faire beaucoup plus.

« La Ville fait tout ce qu'elle peut malgré les terribles contraintes provinciales. » — Une citation de Dianne Saxe, conseillère municipale

Nous ne pouvons pas éviter les changements climatiques , dit-elle. Le choix qui s'offre à nous est d'en limiter ou pas les conséquences.

Elle incite les résidents à « marcher, à faire du vélo, à prendre le transport commun plus souvent et à installer une thermopompe pour le chauffage et la climatisation, si possible ».

Des militants pour le transport en commun ont toutefois critiqué la décision de la Ville de réduire le service de la Commission de transport (CTT), tout en augmentant les tarifs, plus tôt cette année.