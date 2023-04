COVID-19 : plus du tiers des vaccins dont dispose le Manitoba vont expirer d’ici novembre

En date du 18 avril, le Manitoba avait environ 51 300 doses de vaccin, dont près de 35 % ont une date de validité qui se termine avant la fin de l’année.

Environ 17 800 doses expireront quelque part entre la fin du mois d’avril et le mois de novembre , a indiqué un porte-parole de la province dans un courriel, mardi.

Il a ajouté que c'était sans compter d'éventuelle prolongation de la durée de conservation des fabricants et approuvée par Santé Canada .

Parmi les 51 300 doses que la province a en réserve, environ 43 000 sont des doses de vaccins bivalents qui visent spécifiquement le variant Omicron et sont recommandées pour les injections de rappel par le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI).

La semaine dernière, La Presse canadienne affirmait que le Canada disposait de 18,5 millions de doses de vaccins, dont 16,8 millions qui ont une date d’expiration en 2023.

Une nouvelle campagne de vaccination à l’automne

Le mois dernier, Santé Manitoba a annoncé que les personnes qui ont des risques élevés de complications dues à la COVID-19 pouvaient recevoir une dose de rappel printanier contre la maladie.

Ce sont les adultes de 65 ans et plus, les Autochtones de 45 ans et plus, les personnes vivant dans un établissement de soins de longue durée et les adultes de 18 ans et plus qui sont immunodéprimés qui étaient spécifiquement visés.

Ces directives suivent les dernières recommandations du CCNI , modifiées le 3 mars dernier.

Le Manitoba prévoit, par ailleurs, tenir une nouvelle campagne de vaccination contre la COVID-19 à l’automne prochain.

En date du 4 mars, au Manitoba, près de 78 % des personnes avaient reçu au moins deux doses d’un vaccin contre la COVID-19 et environ 20 % d’entre elles avaient reçu au moins une dose d’un vaccin bivalent contre le virus, selon la province.