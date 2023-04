Grève des fonctionnaires fédéraux : les Canadiens pourraient s’impatienter, selon Trudeau

En mêlée de presse mercredi matin, le premier ministre a écarté l’idée, dans l’immédiat, d’avoir recours à une loi spéciale pour forcer les fonctionnaires à reprendre leur travail.

C’est la première journée d’une perturbation syndicale. On a du travail à faire à la table de négociation. On a des propositions sur la table, on devrait s’engager à ce niveau-là. On ne va pas devancer cette réflexion-là.

Les lignes de piquetage ont commencé mercredi matin. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Mardi soir, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) a annoncé le déclenchement d’une grève pour plus de 155 000 de ses membres relevant du Conseil du Trésor et de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Le syndicat représente 120 000 fonctionnaires fédéraux travaillant dans les différents ministères et 35 000 syndiqués à l'Agence du revenu du Canada qui sont directement concernés par ce débrayage.

Les premières lignes de piquetage ont été observées mercredi matin, notamment devant le parlement.

Si M. Trudeau a voulu se montrer conciliant, il a aussi mis en garde le syndicat.

On va voir ce que ça va donner quand ils vont retourner à la table de négociation. Je pense que c’est important - et pour les syndicats et pour la gestion - d’être là pour faire les propositions et résoudre ça. C’est ce à quoi les Canadiens s’attendent. Et je sais que les Canadiens ne vont pas être énormément patients si ça continue comme ça.

« Évidemment, les Canadiens ont le droit et méritent de pouvoir accéder aux services dont ils ont besoin de la part du gouvernement fédéral. C’est la raison pour laquelle nous avons besoin que les deux parties retournent à la table des négociations dès que possible et continuent à faire des progrès. » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Sur les plus de 155 000 fonctionnaires qui ont commencé la grève mercredi, 48 000 devront toutefois continuer à se présenter au travail, a indiqué le Secrétariat du Conseil du Trésor dans un breffage technique mercredi matin, dont 37 000 de l’unité de négociation Services des programmes et de l’administration et 1400 de l’ ARC .

Du côté du Bloc québécois, le député et leader parlementaire Alain Therrien a répété que son parti allait voter contre une loi spéciale.

On veut que ça se règle à la table de négociation, et rapidement, parce que les citoyens vont payer le prix des ruptures de services.

L'adoption d'une loi spéciale est devenue plus délicate depuis l'arrêt Saskatchewan de la Cour suprême du Canada, en janvier 2015.

Cet important arrêt en matière de droit du travail a accordé une protection constitutionnelle au droit de grève. Le plus haut tribunal du pays avait alors statué que le droit de grève était une façon de rééquilibrer les forces entre les parties patronale et syndicale.

Mercredi matin, la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, a affirmé être convaincue qu'une entente est possible. On sait que, présentement, il y a une grève et on va continuer de travailler à la table pour trouver une entente , a-t-elle déclaré.

Les fonctionnaires étaient bien visibles devant le bureau de Mona Fortier mercredi matin. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Pendant ce temps, le chef néo-démocrate Jagmeet Singh est allé marcher avec les fonctionnaires brièvement et serrer leurs mains avant de se rendre à la réunion de son caucus.

Le chef du NPD s'est aussitôt rendu aux lignes de piquetage mercredi. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

En ce qui a trait aux répercussions de la grève, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante a admis être inquiète , surtout en pleine saison des impôts.

Selon la Fédération, la grève des travailleurs syndiqués de l’Agence du revenu du Canada causera un stress important aux propriétaires de PME et aux contribuables . Cela pourrait entraîner des pénalités et des intérêts pour les propriétaires de PME , sans compter qu’ils ne seront pas en mesure d’obtenir les réponses à leurs questions .

Des demandes raisonnables, selon l' AFPC

Alors que les négociations achoppent sur les questions salariales et de la politique de télétravail, le premier ministre a répété à plusieurs reprises qu’il ne veut pas négocier sur la place publique .

Je sais que nos négociateurs sont là avec des propositions qu’on trouve extrêmement raisonnables et c’est justement à la table des négociations que ces discussions doivent avoir lieu.

Entrevue avec Alex Silas, vice-président exécutif régional de l’AFPC ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Les matins d'ici Entrevue avec Alex Silas, vice-président exécutif régional de l’AFPC. Contenu audio de 7 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 7 minutes

L’ AFPC demande 4,5 % d’augmentation par année, sur 3 ans, alors que le Conseil du Trésor a proposé 9 % de hausse sur les 3 prochaines années dans sa dernière offre.

En entrevue à l’émission Les matins d’ici, mercredi, le vice-président exécutif régional de l’ AFPC , Alex Silas a estimé que les propositions patronales sont insuffisantes pour répondre à l’inflation.

Les négociations achoppent sur les questions salariales et de la politique de télétravail. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le coût de la vie a augmenté de presque 13 %. Dans ces années-là, les travailleurs ont perdu près de 10 % de leur pouvoir d’achat , a-t-il illustré, regrettant que les salaires ne suivent pas le coût de la vie.

« Le gouvernement doit comprendre que des miettes, ce n’est pas assez. » — Une citation de Alex Silas, vice-président exécutif régional de l’AFPC

Selon M. Silas, l’appui des membres de l’ AFPC à la grève est très important.

On est prêts à faire la grève longtemps. On a un fond très fort. On peut être [en grève] aussi longtemps qu’on a besoin.

Même si le télétravail fait partie des discussions, ce sont les salaires qui sont la priorité, a-t-il ajouté.

On négocie aujourd’hui [mercredi]. Ça prendra plus de volonté et une offre plus raisonnable pour conclure une entente et mettre fin à la grève , a-t-il jugé.

Alex Silas assure que l'AFPC peut demeurer en grève « très longtemps ». Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

La grève ne devrait pas s'éterniser, selon un expert

Professeur en sciences économiques à l'Université d'Ottawa, Mario Seccareccia estime que la grève ne devrait pas durer.

Ils ne sont pas trop loin d’une entente , a-t-il jugé.

Mais si ses prévisions s’avèrent inexactes, cela pourrait avoir un effet important sur l’économie de la région de la capitale nationale, a-t-il poursuivi.

Il y a tant d’activités qui dépendent du secteur public dans la région. [...] C’est là qu’il pourrait y avoir un impact.

