Où trouver les 500 éducatrices pour ouvrir les 2700 places promises en garderie en Estrie?

Comme ailleurs au Québec, l'Estrie manque cruellement de places en garderie. Toutefois, avec les projets en développement, d'ici deux ans, plus de 2700 places doivent s'ajouter dans la région. Encore faut-il trouver les 500 éducatrices qu'une telle expansion suppose.

Une nouvelle garderie privée, appelée La Chasse aux trésors, doit ouvrir ses portes à la fin de l'été dans le secteur Rock Forest de Sherbrooke. La copropriétaire et directrice, Catherine Bernier, doit trouver 15 éducatrices pour s'occuper des 78 enfants qui fréquenteront l'endroit. À ce jour, elle soutient n'avoir que cinq entrevues de prévues. Ça va être notre plus gros défi. Ça avance tranquillement. On a de belles entrevues qui s'en viennent. Par contre, ce n'est pas suffisant pour le besoin qu'on aura au mois d'août.

Le projet de 2,5 millions de dollars est grandement attendu dans le quartier. Déjà, 591 noms sont sur sa liste d'attente.

Catherine Bernier est loin d'être la seule à chercher les perles rares. De nombreux projets sont en cours de réalisation et vont nécessiter des embauches. D'ici deux ans, uniquement en Estrie, 53 projets de CPE et de garderies subventionnées doivent être réalisés. À ce nombre, il faut ajouter cinq projets de garderies qui ne seront pas subventionnées.

La copropriétaire et directrice de la garderie La Chasse aux trésors, Catherine Bernier, espère trouver 15 éducatrices. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Pour accompagner tous ces enfants, il faudra plus ou moins embaucher 500 éducatrices selon les estimations de la directrice générale du Regroupement des CPE des Cantons-de-l'Est, Lucie Therriault. Ça va être un tour de force. Est-ce qu'on sera capable de tout ouvrir les places simultanément quand elles vont être prêtes? Je ne suis pas sûre. Il faut mettre tous les efforts nécessaires pour attirer la nouvelle main-d'œuvre.

Si son équipe est incomplète, la nouvelle garderie La Chasse aux trésors devra peut-être limiter ses services. On essaie de ne pas croire que ça va arriver, mais le plan, ça sera peut-être d'offrir trois ou quatre jours, mais d'ouvrir pour les 78 places pour que l'on puisse aider le plus de famille possible.