Des travailleurs sociaux demandent une approche collaborative face aux campements en C.-B.

L'Association des travailleurs sociaux de la Colombie-Britannique (BCASW) lance un appel aux villes de la province pour l’adoption d’une approche collaborative, et non répressive, en ce qui a trait aux campements d’itinérants.

Le président de l’association, Michael Crawford, a formulé ce souhait après le démantèlement, au début de la semaine, du campement de tentes du parc Herb Gardner, à Williams Lake, dans l’intérieur de la province.

Aux yeux de Michael Crawford, le recours aux forces policières crée plus de traumatismes pour les personnes vulnérables.

Les autorités se doivent d’avoir une meilleure approche parce que nous savons que la criminalisation de ces pratiques ne marche pas , dit-il.

Comme l'a fait le maire de Vancouver pour le quartier Downtown Eastside, le directeur municipal de Williams Lake, Gary Muraca, dit avoir cherché l’aide de la police, car l’expansion rapide du village de tentes présentait des problèmes de sécurité publique.

Il y a de la consommation de drogues, de l’alcool, de la nudité et des excrétions humaines dans le parc citadin, situé en face de la mairie et près d’un centre pour aînés , affirme Gary Muraca.

Il ajoute que la Ville travaille avec le gouvernement provincial et la section régionale Cariboo Chilcotin, de l’Association canadienne pour la santé mentale, pour trouver des solutions.

Des policiers surveillent le démantèlement des tentes dans le DTES à Vancouver, le 5 avril 2023. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Michael Crawford estime qu'il n’y a pas à chercher bien loin : le logement abordable est la clé.

Il ajoute que l’inclusion et la prise en compte du vécu des personnes vulnérables sont aussi essentielles quand vient le temps de penser à des solutions à long terme.