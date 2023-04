L’Ukraine reçoit ses premiers missiles Patriot

Le système de défense antimissile Patriot à moyenne portée est conçu pour intercepter des missiles volant à haute altitude. Avec la Russie qui bombarde massivement les villes ukrainiennes depuis bientôt 15 mois, privant des millions de personnes d'électricité, d'eau et de chauffage, ces missiles viendront sécuriser le ciel ukrainien , selon le ministre de la Défense de l'Ukraine.

Plusieurs villes ukrainiennes ont été victimes d'attaques russes, dont Marioupol et Bakhmout, où les experts estiment que 95 % et 60 % de ces villes ont été dévastés. Photo : Reuters / Pavel Klimov

Des unités ukrainiennes avaient reçu une formation en début d'année aux États-Unis pour l'utilisation de ces missiles.

Le ministre de la Défense s'est réjoui sur son compte Twitter de la livraison des Patriot en Ukraine. Il a notamment affirmé qu'« un rêve se réalisait avec l'acquisition des missiles Patriot ».

« J'avais demandé des missiles Patriot pour protéger notre liberté et notre indépendance et on m'avait dit que c'était impossible. Aujourd'hui, l'impossible est rendu possible. » — Une citation de Oleksii Reznikov, ministre de la Défense de l'Ukraine

Appui de Séoul

Par ailleurs, l'Ukraine pourrait bientôt compter sur un nouvel appui militaire. Le président de la Corée du Sud, Yoon Suk Yeol, a confié lors d'une entrevue avec l'agence de presse Reuters que son pays pourrait fournir des armes à l'Ukraine s'il existait une situation que la communauté internationale ne pourrait tolérer, comme une attaque à grande échelle contre les civils, un massacre ou une violation sérieuse du droit de la guerre .

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a vivement critiqué l'annonce du président sud-coréen qui juge que Séoul a malheureusement pris une position assez inamicale dans toute cette histoire .

La Corée du Sud, qui n'avait jusqu'à présent vendu aucune arme à l'Ukraine, pourrait revenir sur sa décision si la situation se dégradait. Photo : La Presse canadienne / Lim Hun-jung

La Corée du Sud est l'un des plus importants exportateurs de matériel militaire dans le monde. Depuis le début du conflit, Séoul n'a fourni que de l'aide humanitaire et financière à l'Ukraine en raison d'une politique qui l'empêche de vendre des armes à une nation en guerre.

« Le début de livraisons d'armes signifierait indirectement un certain degré d'implication dans ce conflit [pour Séoul]. » — Une citation de Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov

Alliée des États-Unis, la Corée du Sud, qui s'était opposée à la livraison d'armes aux Ukrainiens, craint de possibles représailles de son voisin, la Corée du Nord, un allié historique de Moscou.

Je me demande ce que diront les habitants de ce pays [la Corée du Sud] quand ils verront les armes russes les plus modernes chez leurs voisins les plus proches, nos partenaires de la Corée du Nord , a menacé l'ex-président russe Dmitri Medvedev.

