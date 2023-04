Des chercheurs et des fermiers de l’Î.-P.-É. unis pour contrer les changements climatiques

Il s'agit d'un changement de mandat pour ce programme qui existe depuis quatre ans à l’île, alors que les changements climatiques attirent davantage l’attention au pays.

« Maintenant, nos objectifs généraux sont de capturer le carbone dans le sol et de réduire les gaz à effet de serre. » — Une citation de Judith Nyiraneza, chercheuse principale, Agriculture et Agroalimentaire Canada

Pour la chercheuse principale du programme, Judith Nyiraneza, le nouveau mandat du programme Laboratoires vivants devrait à la fois assurer la santé des sols et réduire la quantité de dioxyde de carbone dans l'environnement, l'un des principaux gaz à effet de serre.

Dr. Judith Nyiraneza est chercheuse principale, Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Le sol est un bon réservoir de carbone, donc on va adopter plusieurs systèmes de culture, comme apporter des amendements organiques comme le biochar, précise-t-elle.

Le biochar est un produit fertilisant qui capture le dioxyde de carbone présent dans l'environnement et améliore la qualité des sols.

Il y a aussi une autre pratique pour minimiser l'intensité de labour [dans les champs] et maximiser la couverture du sol , ajoute Judith Nyiraneza.

Cet été, le programme se concentrera également sur la reforestation de l’île après le passage d'une tempête post-tropicale dévastatrice l’an dernier.

Des chercheuses recueillent des échantillons dans un champ en octobre 2020 à l'Île-du-Prince-Édouard, dans le cadre du programme Laboratoires vivants.

Avec Fiona, on a perdu beaucoup d'arbres, et l’un des objectifs est aussi remplacer ces arbres et miser sur des espèces plus résilientes , explique la chercheuse principale à Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Le programme fédéral Laboratoires vivants présente des recherches scientifiques aux fermiers, afin de favoriser l’adoption des pratiques agricoles plus écologiques partout au pays, notamment celles qui assurent la santé des sols et la qualité de l’eau.

Un apprentissage pour tous

La collaboration entre des chercheurs et des fermiers dans le cadre du programme permettrait un partage des connaissances.

« C’est difficile de reproduire la complexité de la nature dans un laboratoire. » — Une citation de Andrea McKenna, directrice générale de l’Association agroenvironnementale de Prince Est.

Selon Andrea McKenna, propriétaire-exploitante d’une ferme de légumes et directrice de l'Association agroenvironnementale de Prince Est, l’approche du programme contribue à répandre des pratiques agricoles plus écologiques sur l’ensemble de l’île.

Si les fermiers déploient ces pratiques dans leurs fermes, et si cela fonctionne et leurs voisins le constatent aussi, cela aide à augmenter le nombre de fermes adoptant les mesures , explique-t-elle.

Andrea McKenna est la directrice générale de l'Association agroenvironnementale de Prince Est. L'organisme est partenaire dans le cadre du programme Laboratoires vivants.

Le producteur de pommes de terre Brandon MacPhail considère que son expérience dans le cadre du programme a été positive.

Il dit avoir l’intention de continuer à y participer.

« Quand vous avez des problèmes dans votre ferme, c’est bien de connaître les idées des chercheurs pour les résoudre » — Une citation de Brandon MacPhail, fermier participant au programme Laboratoires vivants

Les fermiers auraient une voix plus importante dans les priorités des recherches, ajoute le producteur de pommes de terre Brandon MacPhail.

Cette fois-ci, l'approche a été ascendante [...] c'était donc un très bon projet, dit-il.

Brandon MacPhail est un producteur de pommes de terre de l'Île-du-Prince-Édouard qui participe au programme Laboratoires vivants.

Plus de 125 fermes de l’île ont participé au programme Laboratoires vivants.

Une compensation financière est offerte aux fermiers participants.

Le programme Laboratoires vivants est déployé par Agriculture et Agroalimentaire Canada et par des organismes partenaires.

L’Île-du-Prince-Édouard a été la première province à mettre en place ce programme au pays.