Bruno Marchand cache mal son enthousiasme par rapport à la possibilité que le projet de tunnel Québec-Lévis soit réservé uniquement au transport en commun. « Je crois qu’en politique, il faut être capable de dire : "Oui, on l’a promis, mais on regarde les données et ce n’est pas ce dont la communauté a besoin pour l’instant." Je suis vraiment dithyrambique par rapport au gouvernement et au choix qu’il fait », a dit le maire de Québec.

Il salue au passage le courage de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, et d’autres membres du gouvernement qui ont dû prendre cette décision.

C’est un gain énorme, écologique et économique. C’est un gain pour la communauté et pour les deux villes , s'est-il réjoui en entrevue à l'émission Première heure.

Le maire avait été avisé du changement de cap du gouvernement par la ministre Guilbault mardi après-midi. Elle a eu la gentillesse de m’appeler pour me parler d’où ils s’en allaient. Je n’ai pas eu tous les détails, mais ce qu’elle a annoncé, c’est ce qu’on souhaitait, et c’est la tendance mondiale , a admis Bruno Marchand.

Il avait lui-même déjà plaidé pour un troisième lien réservé au transport collectif. Le maire a comparé cette infrastructure potentielle à la ligne jaune de métro qui permet de faire le lien entre Longueuil et Montréal.

En transport en commun, si vous mettez en place un service qui est efficace et rapide et qui permet en plus de gagner une valeur écologique, les gens vont le prendre , a -t-il indiqué.

Déplacer des gens, pas des autos

Pour ce qui est de la forme que prendra le transport collectif dans le tunnel, le maire dit qu’il attendra les études avant de se prononcer, mais il y voit tout de même un tramway. J’aimerais ça. Si c’est un tramway, ce sera une bonne nouvelle, parce que ça permettra de s’additionner au réseau qu’on est en train de bâtir. Ça permettra de compléter ce qu’on a déjà , a-t-il fait remarquer.

Bruno Marchand a aussi réagi à la nouvelle concernant le tunnel Québec-Lévis en conférence de presse. Photo : Radio-Canada / Alexane Drolet

L’abandon de la portion autoroutière est aussi une bonne nouvelle pour le volet mobilité durable, selon lui. Ce qu’on veut, c’est déplacer des gens et c’est arrêter de calculer cette idée qu’il faut déplacer des voitures , a indiqué Bruno Marchand.

Le maire Marchand ne sent pas que le gouvernement prend la décision par dépit. Je pense que leur intérêt est sincère et je ne pense pas que Mme Guilbault fait ça du bout des lèvres. Ça fait des mois qu’on discute avec elle pour différents projets de transport collectif et je pense qu’elle veut porter sérieusement le volet mobilité durable de son ministère , a-t-il relaté en conférence de presse.

L’opposition officielle se questionne

Le chef de l'opposition, Claude Villeneuve, est lui aussi rassuré face à la perspective de cette nouvelle mouture du troisième lien. Évidemment que le conseiller municipal du secteur de Limoilou que je suis se réjouit d'avance qu'il n'y aura pas de tunnel autoroutier destiné à sortir près de mon quartier , a-t-il convenu.

Le chef de Québec d’abord tient tout de même à apporter quelques nuances, n’étant pas convaincu que le tracé de centre-ville à centre-ville soit le meilleur.

Les gens de Lévis qui traversent à Québec, c'est pour travailler souvent dans l'ouest de la ville ou pour faire des achats dans les centres commerciaux. Je ne pense pas que les gens qui partent du centre-ville de Lévis, c'est pour venir visiter le Château Frontenac , a-t-il dit à la blague.

Claude Villeneuve rappelle que les déplacements se font majoritairement d’ouest en ouest entre les deux rives. Photo : Radio-Canada / Louise Boisvert

Il se pose aussi encore bien des questions par rapport au coût du nouveau projet et au moyen de transport qui sera choisi. C'est un peu comme commenter un film juste en ayant vu l'annonce. Il reste encore beaucoup de choses avant de se faire une idée , a résumé Claude Villeneuve.

Le chef de l'opposition est inquiet que la nouvelle mouture n'hypothèque le futur déploiement du tramway à Québec. Ma crainte, c'est que la desserte du nord de la ville par un éventuel tramway vienne de reculer dans l'ordre des priorités. Si on était pour vouloir relier la Rive-Sud au tramway par une phase 2, je passerais plus par le pont de Québec que par un tunnel sous le fleuve.

Déception chez Équipe priorité Québec

Après l'enthousiasme du maire Bruno Marchand, Équipe de priorité Québec qui a appuyé le projet dans sa forme originale ne cache pas leur déception. C'est une semaine très triste pour les citoyens de la ville de Québec et de Lévis, en particulier pour mes commettants , affirme le chef du parti, Patrick Paquet.