Mount Cashel : le gouvernement de T.-N.-L. achète 32 écoles à l’Église

La transaction, le résultat d’un règlement annoncé mercredi en Cour suprême provinciale, lui coûtera 13 millions de dollars.

J'ai le plaisir de confirmer que nous sommes parvenus à un accord de principe avec la Corporation épiscopale catholique romaine de Saint-Jean pour l'achat par le gouvernement provincial de tous les intérêts restants dans les écoles et les terrains scolaires anciennement détenus par la corporation , affirme le ministre de l’Éducation, John Haggie, dans une déclaration.

Il est important de noter que les activités scolaires ne seront pas interrompues pour les élèves, les parents, les enseignants et le personnel pendant cette période de transition.

Les commissions scolaires confessionnelles et non confessionnelles de Terre-Neuve-et-Labrador ont été fusionnées dans les années 1990. Si la province s'occupe ces jours-ci de l'entretien des écoles, l'Église était demeurée propriétaire des bâtiments.

La Loi sur les écoles interdit la vente des écoles par l'Église s'ils sont utilisés à des fins éducatives, mais l'archidiocèse s'est mis à l'abri de ses créanciers en 2021. Il a l'obligation de les vendre pour indemniser les victimes d'agressions sexuelles à l'orphelinat Mount Cashel, l'un des premiers scandales de pédophilie dans l'Église catholique au Canada.

L'archidiocèse de Saint-Jean a été jugé responsable des abus commis à l'ancien orphelinat en 2020, quand la Cour d'appel provincial a rendu une décision historique. L'Église avait tenté de porter le jugement en appel, mais la Cour suprême du Canada a refusé de l'entendre.

La facture à payer aux victimes s'élève à environ 50 millions de dollars, selon les avocats des survivants.

Pour les survivants, il s’agit d’un autre montant d’argent qui pourra être utilisé pour les indemniser après les sévices horribles qu’ils ont subis. Alors, c’est une journée importante pour eux , affirme l’avocat Geoff Budden, qui représente une centaine de clients. Il estime qu’au total, 150 hommes demandent à être dédommagés par l’archidiocèse.

Quand est-ce que les survivants seront payés?

Me Budden indique qu'il reste encore des actifs à vendre et que la date limite pour demander de la compensation est le 30 septembre prochain. L'archidiocèse a déjà vendu des dizaines de propriétés, dont l'immense basilique Saint-Jean-Baptiste, à Saint-Jean, au deuxième rang des plus grandes églises au pays.

Celui qui représente des hommes agressés dans les années 1940, 1950 et 1960 espère que les survivants seront payés d’ici la fin de l’année. Certains de ses clients sont morts en attendant que l’Église soit responsabilisée.

Les 32 écoles se situent dans la péninsule d’Avalon et la péninsule de Burin, dans l’est de Terre-Neuve.