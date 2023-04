Grève des fonctionnaires fédéraux : « On est ici pour le temps que ça va prendre »

Des employés du gouvernement du Canada qui font la grève en Atlantique comme ailleurs au pays ont un bon moral et expriment leur détermination.

Plus de 155 000 fonctionnaires fédéraux font la grève depuis minuit. Il s’agit des membres de l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) qui relèvent du Conseil du Trésor et de l’Agence du revenu du Canada. Ils sont plusieurs milliers en Atlantique.

On est de bonne humeur. Tout le monde est de bonne humeur. Il y avait du monde ici à 5 h 30 ce matin, même avant qu’on s’organise. C’était bon de voir les membres déjà sur le terrain , affirme un gréviste, Mike LeBlanc, au cours d’une entrevue accordée à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Mike LeBlanc, vice-président régional au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard du Syndicat des services gouvernementaux Canada, fait la grève avec bonne humeur. Photo : Radio-Canada / Frédéric Cammarano

Mike LeBlanc est le vice-président régional au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard du Syndicat des services gouvernementaux Canada, qui fait partie de l'Alliance de la Fonction publique. Il se trouvait mercredi parmi des grévistes à Shediac, au Nouveau-Brunswick.

Les fonctionnaires, selon lui, entreprennent la grève avec détermination. On est ici pour le temps que ça va prendre , dit-il.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Des fonctionnaires fédéraux à l'Île-du-Prince-Édouard sont tout sourire, mercredi matin, tandis que leur grève commence. Photo : Radio-Canada / Laura Chapin

À Charlottetown, la présidente de la section locale 90001 du Syndicat des employé(e)s des Anciens Combattants de l’ AFPC , Debi Buell, en rajoute.

Nous avons passé deux ans sans contrat de travail. Alors, nous voulons une entente équitable , lance Mme Buell.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Debi Buell, présidente de la section locale 90001 du Syndicat des employé(e)s des Anciens Combattants de l’AFPC. Photo : Radio-Canada / Laura Chapin

Pour des augmentations supérieures à l’inflation

La question des salaires est au coeur du conflit de travail.

Le gouvernement fédéral a indiqué par voie de communiqué mardi soir qu’il a fait tout ce qu’il pouvait pour parvenir à une entente et éviter de perturber les services dont les Canadiens et Canadiennes ont besoin , notamment en présentant une offre salariale qu’il juge juste et concurrentielle de 9 % sur 3 ans.

Les grévistes réclament mieux étant donné la hausse continue du coût de la vie. Mike LeBlanc est convaincu que la population canadienne peut comprendre et appuyer cette exigence.

Ça devrait être au moins le coût de la vie. Ça devrait être de même pour tout le monde. Tout le monde devrait avoir le coût de la vie, au moins, d’augmentation chaque année. On le sait. On va à l’épicerie. Un petit sac d'épicerie, à cette heure, c’est presque 100 $ , explique Mike LeBlanc.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Des membres de l'Alliance de la Fonction publique du Canada sur la ligne de piquetage devant les bureaux de Service Canada au centre-ville de Moncton mercredi matin. Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

L’Île-du-Prince-Édouard a les taux d’inflation les plus élevés depuis quelque temps. Les gens trouvent qu’il est difficile de payer l’essence et les épiceries , ajoute Debi Buell.

On veut avoir aussi [un équilibre] de travail et vie personnelle. On veut justement avoir le droit de discuter de travailler de la maison. On veut que ce soit dans le contrat pour qu’on puisse discuter des détails , souligne pour sa part Gerry Finnigan, chef de grève des employés du Centre des pensions du gouvernement du Canada à Shediac.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Gerry Finnigan, chef de grève des employés du Centre des pensions du gouvernement du Canada à Shediac, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Frédéric Cammarano

Il faut arrêter de donner nos emplois à des contractuels puisqu’ils finissent souvent par coûter trois fois plus cher qu’un employé de la fonction publique , soutient Gordie Williams, président de la section locale 80403 de l’ AFPC en Nouvelle-Écosse.

Gordie Williams dirige les moyens de pression à la base militaire de Greenwood, où près de 300 employés font du piquetage devant les quatre entrées.

Notre bataille n’est pas avec la base, mais avec le Conseil du Trésor , précise Gordie Williams.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Des employés de la fonction publique qui travaillent à la base militaire de Greenwood, en Nouvelle-Écosse, au piquet de grève devant les entrées de la base pour de meilleurs salaires. Photo : Radio-Canada / Rebecca Martel

Les employés de la base en grève sont des concierges, des agents de sécurité, des techniciens au service de chauffage et d’entretien. Certains, qui livrent des services essentiels, sont restés en poste, mais les autres brandissent drapeaux et pancartes devant les centaines d'automobilistes qui circulent quotidiennement dans la base.

La 14e escadre de Greenwood a publié un communiqué pour informer la population des services annulés en raison de la grève. Le gymnase et la piscine de la base sont fermés au public et les cours de natation et autres activités sportives sont annulés. Seul le personnel militaire a accès aux infrastructures sportives.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Des grévistes devant les bureaux de Service Canada à Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador, le 19 avril. Photo : Radio-Canada / Ryan Cooke

Les grévistes à Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador, n’ont pas donné d’entrevue mercredi matin, disant qu’il faut plutôt s’adresser à la direction de l’ AFPC . Ils sont quelque 5900 qui font la grève dans la province, dont 3200 employés de l’Agence du revenu du Canada et 2700 employés du Conseil du Trésor.

Des services maintenus, mais au ralenti

Des services essentiels sont maintenus malgré la grève. Mike LeBlanc se fait rassurant pour les gens qui s’inquiètent à ce sujet.

Les gens vont avoir leur pension. Les gens vont avoir leur chèque de chômage. Les gens vont avoir les services [dont] ils dépendent , assure M. LeBlanc.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Des grévistes devant les bureaux du gouvernement fédéral à Bathurst, au Nouveau-Brunswick, le mercredi 19 avril 2023. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Par contre, des gens qui demandent un service du fédéral pour la première fois doivent vraisemblablement s’attendre à certains retards.

Donc, ça va peut-être prendre un peu plus de temps pour avoir notre passeport [ou] pour que notre chômage soit activé , indique Mike LeBlanc à titre d’exemples.

Le Conseil du Trésor s’est dit résolu à conclure une entente le plus tôt possible et à demeurer à la table des négociations.

Avec les renseignements de l'émission La matinale, de Thinh Nguyen et de Rebecca Martel