COVID-19 : la santé publique de Sudbury suspend son indice de risque

Santé publique Sudbury et District a annoncé avoir mis en pause de la publication de son indice de risque de propagation de la COVID-19, en raison de la tendance à la baisse de la maladie.

L’indice, qui avait été lancé l’an dernier, tenait compte d'indicateurs tels que les admissions à l'hôpital, les éclosions actives et les analyses d'eaux usées pour donner un niveau de risque de transmission de la COVID-19 dans la région.

Avec ces facteurs, la santé publique indiquait si le risque était faible, moyen, élevé et très élevé, et pouvait émettre des recommandations sur le niveau de précaution à prendre pour se protéger du virus.

La Dre Penny Sutcliffe, médecin hygiéniste de Santé publique Sudbury et District, affirme que l’indicateur était devenu inactif lundi parce que le risque lié à la COVID-19 avait diminué dans la région.

Je pense que le risque de maladie grave a diminué au fil du temps, et ce grâce aux vaccins que nous avons reçus , indique-t-elle.

Nous avons une très bonne couverture pour les deux doses et une couverture raisonnable pour les doses de rappel dans notre région , ajoute-t-elle.

La médecin-hygiéniste Penny Sutcliffe. (Photo d'archives) Photo : Santé publique Sudbury et districts

Mme Sutcliffe indique que le bureau de santé recommande aux personnes présentant un risque élevé de complications liées au COVID-19 de s'assurer qu'elles sont à jour dans leurs vaccins et de continuer à porter des masques dans les situations à risque.

Selon Renée St-Onge, directrice au service stratégique et du savoir pour Santé publique Sudbury et District, le risque de COVID-19 est en baisse depuis un certain temps dans la région.

Le risque local de la COVID-19 a été de faible jusqu'à modéré depuis plusieurs mois, nous avons donc regardé les tendances à long terme puis aussi le nombre quotidien moyen de nouveaux cas sur sept jours, qui a chuté de plus de 50 % depuis février , explique-t-elle.

Mme St-Onge ajoute que la tendance pour les prochains mois pourrait aussi être encore plus à la baisse.

La saison habituelle des maladies respiratoires, c’est habituellement l'hiver, de novembre jusqu'au mois de mars ou avril, et nous sommes vraiment à la fin de cette saison , ajoute-t-elle.

Bien que l'indice de risque soit maintenant inactif, Mme Sutcliffe indique que le bureau de santé continue de mettre à jour son site web trois fois par semaine en y ajoutant les derniers cas signalés et les dernières éclosions dans la région.

Elle ajoute que l'indice de risque COVID-19 pourrait être réactivé si une augmentation du nombre de cas ou de nouveaux variants préoccupants sont détectés.

Avec les informations de CBC et de Venant Nshimyumurwa.