Fini les vapoteuses à la framboise : Québec resserre la vente des produits de vapotage

On n'élimine pas le vapotage, mais on élimine les saveurs , a expliqué le ministre de la Santé, Christian Dubé, mercredi en entrevue à Tout un matin sur ICI Première. Donc, il n’y aura plus uniquement que le goût de nicotine et toutes les autres saveurs seront interdites.

C'est ce qu'avait recommandé un groupe d'experts à la santé publique dans le but de contrer la popularité de ces produits, surtout auprès des jeunes, rappelle Christian Dubé.

Le ministre de la Santé du Québec reconnaît qu'il sera difficile de combattre le phénomène de la vente de produits de vapotage sur Internet, où certains fumeurs s'approvisionnent. Il continue d’y avoir de la contrebande, on en est conscients. Peut-être les gens en achèteront-ils encore, mais ce sera interdit.

Pour adopter ces nouvelles mesures, le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) apporte un changement réglementaire à la Loi concernant la lutte contre le tabagisme.

Ces mesures auront aussi pour effet de :

limiter à 20mg/ml la concentration maximale en nicotine de tous les produits de vapotage;

restreindre la capacité des réservoirs et des capsules à 2ml et le volume maximal des contenants de recharge de liquides à vapoter à 30 ml;

encadrer certaines caractéristiques des produits de vapotage, notamment celles qui peuvent les rendre attrayants pour les jeunes.

Selon Statistique Canada, en 2020, les deux tiers des personnes âgées de 12 à 17 ans qui avaient consommé du tabac et utilisé des cigarettes électroniques ont déclaré avoir essayé les cigarettes électroniques en premier.