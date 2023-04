Le passé du nouveau président du syndicat de la police de Windsor soulève des questions

Ogochukwu Ijeh, qui a précédemment présidé le comité consultatif sur la diversité et l'inclusion de la Ville, se demande notamment quel message cette nomination envoie à la communauté noire locale.

Je pense que c'est une insulte à la communauté noire, une gifle en fait , dit-il.

Avec d'autres, il a récemment rencontré les responsables de la police de Windsor dans le but d'améliorer les relations avec la communauté noire. Toutefois, M. Ijeh a déclaré que l'arrivée de M. Rice à la tête du syndicat ruine ce processus et y met un terme parce [qu'il ne peut] pas leur faire confiance et aller leur parler .

En tant que vétéran du Service de police de Windsor depuis 23 ans, Kent Rice a déclaré qu'il comprenait que ce qu'il avait fait était préjudiciable à la communauté noire et à ses collègues policiers.

En 2012, une vidéo de surveillance montrait un suspect noir au sol dans une cage d'escalier et Kent Rice lui donnant deux coups de pied dans la région de l'abdomen. L'année suivante, un juge l'a reconnu coupable d'agression. Il a fait appel et cette condamnation a été annulée. Toutefois, en 2015, la Cour d'appel de l'Ontario a rétabli la déclaration initiale de culpabilité pour voies de fait.

Le tribunal a accordé à M. Rice une libération conditionnelle assortie d'une période de probation.

Apprendre de ses erreurs

L'une des raisons pour lesquelles M. Rice dit vouloir représenter les plus de 650 employés de la police de Windsor est de faire amende honorable .

Il admet que les actes qu'il a commis il y a 11 ans ont terni l'image du Service de police de Windsor. M. Rice a déclaré qu'il s'efforçait de regagner la confiance de ses collègues.

Cela m'a beaucoup affecté et m'a poussé à faire un examen de conscience et à reconnaître que, vous savez, c'est quelque chose qui va soit vous définir de manière positive, soit vous définir de manière négative , explique-t-il. J'ai saisi l'occasion de me changer, de changer la personne que j'étais et d'en faire quelque chose de positif. Je crois que l'on peut donner une seconde chance aux gens, et je crois que l'on peut apprendre de ses erreurs passées.

Irene Moore Davis est présidente de la société de recherche en histoire des Noirs du comté d'Essex. Elle reconnaît qu' aucun d'entre nous ne devrait être considéré uniquement en fonction de la pire chose qu'il ait jamais faite ou de la plus grosse erreur qu'il ait jamais commise .

En même temps, elle dit avoir entendu de nombreuses préoccupations à ce sujet de la part des membres des communautés noires, africaines et caribéennes locales.

J'espère que cet homme a grandi et évolué et qu'il a appris des choses depuis , confie Mme Moore Davis. Il s'agissait d'une agression très grave. Beaucoup de gens s'en souviennent. Je pense qu'il serait très utile que cet homme prenne contact avec les gens et leur dise comment il a évolué et ce qu'il a appris depuis.

M. Rice a déclaré qu'il espérait regagner la confiance de la communauté.

En particulier de la part des membres noirs qui considèrent qu'il s'agit d'une grosse erreur pour les persuader de reconnaître que les gens peuvent changer , a déclaré M. Rice.

Pour sa part, M. Ijeh souhaite que M. Rice démissionne de son poste de président.

Comment pouvons-nous faire confiance au Service de police? Comment sommes-nous censés savoir que nous pouvons réellement compter sur le Service de police pour protéger nos intérêts? Ce n'est pas le cas , dit-il.

Pour le principal intéressé, il n'est pas question d'abandonner le rôle pour lequel il a été démocratiquement élu. Il a battu trois autres candidats, dont le président sortant, Shawn McCurdy.

Je pense que le message envoyé est que les membres se sont exprimés. S'ils reconnaissent que j'ai changé ou que je suis quelqu'un de bien, que j'ai du caractère et de l'intégrité, cela devrait être démontré à l'ensemble de la communauté , souligne-t-il.

À titre de président, il affirme que l'une de ses priorités sera d'améliorer le moral du Service de police.

Avec des informations de CBC