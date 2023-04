Des centaines d’employés fédéraux en grève dans l’Est-du-Québec

Ils font partie des 155 000 syndiqués au pays qui relèvent du Conseil du Trésor et de l’Agence du revenu du Canada dont le syndicat est en négociation pour réclamer de meilleures conditions de travail.

Ça fait deux ans que le gouvernement se traîne les pieds, refuse de discuter des questions qui nous tiennent à cœur , explique la porte-parole de l' AFPC pour le Québec, Sonia Gagné.

Des piquets de grève ont été mis en place dès mercredi matin à l'Institut Maurice-Lamontagne (IML) de Mont-Joli, à Matane et à Sept-Îles, notamment.

À Mont-Joli, quelque 70 syndiqués bloquent l’accès aux bureaux de l’IML. Bon nombre d'employés qui ne sont pas en grève et qui n'ont pas pu se rendre sur leurs lieux de travail mercredi matin sont stationnés à l'église de Sainte-Flavie en attendant de voir l'évolution de la situation.

Les principaux points en litige entre les syndiqués et l'employeur concernent les salaires, la sécurité d'emploi et le télétravail.

Les salaires des fonctionnaires qui font partie de l’ AFPC n’ont pas été ajustés depuis 2020. Ce sont des salaires qui ont été déterminés avant qu’on puisse prédire qu’il y aurait une pandémie et de l’inflation , a déploré un employé de l' IML, Alexis Thériault, qui est également chef de grève pour l' AFPC .

« On ne veut plus s’appauvrir davantage et on est prêts à se battre pour que ça change. »