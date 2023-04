Glissement de terrain et routes fermées en Mauricie

Selon la page Facebook de la Régie intermunicipale des incendies de la Vallée du Saint-Maurice, on peut lire que les occupants d’une résidence ont dû être évacués.

Deux rangs sont par ailleurs toujours fermés à Saint-Alexis-des-Monts en raison du débordement de la rivière du Loup.

« On n'est pas dans les situations critiques qu'on a connues en 2017 et 2019, par contre on est en surveillance du fleuve Saint-Laurent et du lac Saint-Pierre et à la fin de la semaine, on va passer en veille beaucoup plus active pour la rivière Saint-Maurice. »