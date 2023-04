Changements climatiques : la Ville d’Ottawa « a encore beaucoup de travail à faire »

Je nous donnerais probablement un B , a déclaré, mardi soir, le conseiller municipal Shawn Menard, qui préside le Comité. Il y a encore beaucoup de travail à faire ici et je pense que notre équipe climat le reconnaît.

Le plan directeur de la Ville sur les changements climatiques a été approuvé en 2020. Il vise à réduire les GES et à rendre la ville plus résistante aux catastrophes naturelles, comme les violentes tempêtes de verglas ou le derecho du mois de mai 2022.

Le conseiller Shawn Menard croit que la Ville d’Ottawa devrait prendre exemple sur Toronto et adopter un programme de vélopartage. Photo : Radio-Canada / Giacomo Panico/CBC

Ottawa en grande partie hors piste

Le Comité de l’environnement du changement climatique a mentionné que sept des huit priorités du plan ont enregistré des progrès, mais la plupart sont étiquetées hors piste dans le rapport d’étape. Cela signifie qu’elles n’ont pas respecté les délais fixés lors de la dernière mise à jour du plan, en octobre 2021.

Ce travail retardé comprend la création d'une Stratégie de résilience climatique et l'application d'une lentille climatique au nouveau plan officiel, selon le rapport de mardi.

Les membres du Comité ont assuré avoir progressé sur la plupart des points et que certaines priorités nécessitent simplement une analyse ou des consultations publiques en raison de l’ampleur des travaux.

Les consultations pour la Stratégie de résilience climatique, par exemple, devraient commencer fin avril.

L'un des éléments prioritaires, soit l'exploration des méthodes de séquestration du carbone et le rôle des infrastructures vertes, n'a pas encore été abordé du tout.

La responsable du bureau du changement climatique et de la résilience de la Ville, Andrea Flowers, a expliqué que ce retard s’explique par le fait que la séquestration nécessite beaucoup plus de travail que la simple réduction des émissions.

Qu’est-ce que la séquestration? Il s’agit du processus de capture du carbone déjà présent dans l'environnement, qui pourrait passer notamment par la plantation d'arbres.

Nous voulons d’abord voir quelle différence la séquestration peut vraiment faire , a répondu Mme Flowers, mardi soir, au terme de la réunion du Comité. Bien que cela puisse nous aider dans une certaine mesure, cela ne va pas nous aider dans les réductions réelles liées à la combustion de combustibles fossiles.

Ottawa est également à la traîne en ce qui a trait à ses objectifs globaux de réduction des émissions fixés pour s’aligner sur ce que les scientifiques internationaux estiment nécessaire pour maintenir l’augmentation de la température mondiale à 1,5 degré.

Andrea Flowers a admis que la Ville d'Ottawa n'atteindra probablement pas son objectif de réduire les émissions de GES de 43 % d'ici 2025, mais elle espère encore pouvoir les réduire de 68 % d'ici 2030.

Afin de réduire ses émissions, la Ville encourage l’utilisation de voitures électriques et la modernisation des bâtiments commerciaux et résidentiels, en plus de détourner les déchets organiques des décharges.

La responsable du bureau du changement climatique et de la résilience de la Ville a déclaré qu'un nouveau financement annuel de cinq millions de dollars pour son bureau, prévu dans le budget de cette année, aidera à rattraper une partie du temps perdu.

Pendant la rencontre de mardi, il a été question du fait que, pour la première fois de son histoire, la patinoire du canal Rideau n'a pas été ouverte à l'hiver 2023. (Photo d'archives) Photo : Twitter/CCN_Patinoire-Dave Chan

Appui aux recommandations

Le Comité de l’environnement du changement climatique a soutenu à l'unanimité plusieurs recommandations, notamment de faire pression sur les niveaux supérieurs du gouvernement pour obtenir davantage de financement pour lutter contre les changements climatiques et d'examiner la faisabilité d'établir des budgets carbone pour les services municipaux afin d'encourager la responsabilité climatique dans l'ensemble des services municipaux.

Le conseiller municipal David Brown s'est opposé à l'idée d'un budget carbone, exprimant son scepticisme quant à la capacité d'atteindre un tel objectif pour certaines opérations municipales, telles que le déneigement.

Les recommandations du personnel et le rapport doivent encore être approuvés par le conseil municipal.