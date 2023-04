Grève des fonctionnaires fédéraux : ce qu’il faut savoir

L’Alliance de la Fonction publique du Canada (ACFP) a annoncé, mardi soir, le déclenchement d’une grève générale de plus de 155 000 fonctionnaires relevant du Conseil du Trésor et de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Celle-ci a commencé, mercredi 19 avril, à 0 h 01.

Quels sont les fonctionnaires concernés?

La grève concerne les membres de l’ AFPC relevant du Conseil du Trésor et de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Au total, cela représente 155 000 membres, soit 120 000 fonctionnaires membres de quatre groupes et 35 000 membres du Syndicat des employé(e)s de l'impôt (SEI).

Les fonctionnaires étaient bien visibles devant le bureau de Mona Fortier. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Quels sont les services qui pourraient être concernés?

Selon l’ AFPC , la population peut s’attendre à des ralentissements et à l’interruption de plusieurs services gouvernementaux.

Parmi les services cités :

l’assurance-emploi

l’immigration

les demandes de passeport

On parle aussi de l’arrêt complet du traitement des déclarations de revenus, d’interruption des activités d’approvisionnement et des échanges commerciaux dans les ports et les aéroports ainsi que des ralentissements aux postes frontaliers, dont le personnel administratif sera aussi en grève.

Les fonctionnaires doivent présenter un code barre à leur arrivée et à leur départ en guise de preuve qu'ils sont restés pendant 4 heures. Photo : Radio-Canada / Matéo Garcia-Tremblay

Combien de fonctionnaires sont en grève?

Près du tiers des fonctionnaires fédéraux seront en grève, selon l' AFPC .

Toutefois, ce ne sont pas l’ensemble des 155 000 membres du syndicat qui pourront participer au débrayage.

Le gouvernement a mis en place des plans de contingence, en mars, dans la perspective d’une grève, afin d’assurer les services essentiels.

Selon la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, un service essentiel représente des services, installations ou activités de l’État fédéral qui sont ou seront nécessaires à la sécurité de tout ou partie du public . On parle ici, par exemple, de certaines tâches accomplies par les agents des services frontaliers, les pompiers et les fonctionnaires qui traitent les paiements versés à la population.

En mars, Marc Brière, président national du SEI , estimait qu’environ 1500 fonctionnaires seraient concernés, ce qui représente 4 % des employés de l’ ARC .

Les personnes concernées peuvent toutefois participer à la grève avant et après leurs heures de travail.

Les fonctionnaires étaient aussi présents du côté de Gatineau. Photo : Radio-Canada / Nelly Albérola

Quelles sont les raisons de la grève?

Les négociations entre l’ AFPC et le Conseil du Trésor pour le renouvellement des conventions collectives des fonctionnaires concernées, échues depuis juin 2021, achoppent sur la question des salaires et la politique de télétravail.

Mardi, le Conseil du Trésor a bonifié son offre aux fonctionnaires proposant une offre de 9 % d’augmentation sur trois ans. L’ AFPC juge cette offre insuffisante et demande 4,5 % par année pendant trois ans.

Sur la question du télétravail, le Conseil du Trésor soutient que les demandes de l' AFPC , selon leur libellé actuel, auraient de graves répercussions sur la capacité du gouvernement de fournir des services à la population canadienne et limiteraient sa capacité de gérer efficacement l'effectif de la fonction publique .

Les lignes de piquetage ont commencé mercredi, comme ici devant le parlement à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

Où les fonctionnaires vont-ils manifester?

Des piquets de grève seront dressés à plus de 250 endroits partout au pays.

Des deux côtés de la rivière des Outaouais, on compte 11 lignes de piquetage, réparties à Ottawa, dans l’est ontarien et en Outaouais.

Les premiers rassemblements doivent avoir lieu mercredi, à 8 h.

Les fonctionnaires militent pour de meilleures conditions salariales, entre autres. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Les fonctionnaires seront-ils payés pendant la grève?

Oui, mais pour recevoir une indemnité de grève, les membres de l’ AFPC doivent faire du piquetage pendant au moins quatre heures par jour.

Ils doivent également confirmer leur présence au moyen du localisateur de piquets et présenter au chef de piquet le code-barres reçu par courriel dès leur arrivée et juste avant leur départ.