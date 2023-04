Des milliers de fonctionnaires fédéraux en grève

C’est officiel, la fin de la saison des impôts est bel et bien perturbée. Plus de 155 000 fonctionnaires fédéraux ont déclenché la grève à minuit une.

Dans la région, les grévistes sont répartis à quatre piquets de grève au Saguenay.

Centre fiscal de Jonquière (Agence de revenus du Canada)

Vieux-port de Chicoutimi (Services fiscaux)

Édifice du 98 Racine Est (Assurance emploi et passeports)

Base de Bagotville (Employés civils)

Les quelques employés qui travaillent à Alma se déplaceront à l’un ou l’autre de ces endroits.

Quelques dizaines de personnes font la grève devant le Centre fiscal de Jonquière. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Le débrayage vise à permettre aux employés d’obtenir de meilleurs salaires et de forcer l’employeur à reconsidérer les modalités du télétravail.

Selon les différentes unités syndicales, les négociations piétinent depuis l’expiration de la convention collective il y a 18 mois.

« Les deux dernières conventions collectives ont été échue durant quatre ans. On avait déjà averti qu’on ne jouerait pas dans le même film et qu’on n’attendrait pas quatre ans. » — Une citation de Jérome Martel, vice-président du Syndicat des employés de l’impôt pour la région du Québec

Services perturbés

En raison de cette grève majeure, les citoyens doivent s’attendre à des délais considérables pour obtenir de nombreux services.

Les impôts, c’est pratiquement arrêté à part quelques départements où le gouvernement verse de l’argent, comme les crédits de TPS et l’Allocation canadienne pour enfants , prévoit M. Martel.

« On est conscient que quand on fait des moyens de pression, ça a un impact sur le public et on n’aime pas ça. On ne fait pas ça pour écoeurer le monde, on fait ça parce qu’on est mal pris. » — Une citation de Marc-André Gobeil, président du Conseil régional pour l’AFPC-Québec

Sur les 1300 employés du Centre fiscal, seuls 15 ou 20 travailleurs sont considérés essentiels.

Entre-temps, les négociations devraient toutefois continuer aux différentes tables de négociations.

Jérôme Martel ne craint pas la menace d’une loi spéciale pour forcer le retour au travail.

Selon nos calculs, c’est peu probable. Le gouvernement Trudeau est minoritaire et est maintenu au pouvoir par le NPD qui est un parti pro-travailleurs. Le NPD s’est déjà prononcé à l’effet qu’il ne voterait pas pour une loi de retour au travail et ce serait surprenant aussi que le Bloc québécois vote pour une telle loi. Finalement, je verrais mal Pierre Poilievre et le conservateur venir au secours de Justin Trudeau et le sortir de l’eau , estime le représentant syndical.

Piquetage à distance?

Alors qu’ils demandent justement plus de flexibilité en matière de télétravail, les délégués syndicaux espèrent que les membres vont se déplacer aux piquets de grève et qu’ils ne continueront pas à travailler incognito comme briseurs de grève.

On espère que tout le monde viendra nous trouver aux piquets pour être solidaire. Mais c'est plus difficile à contrôler comparativement aux dernières grèves , admet Jérome Martel.

Le pourcentage des membres de l’ AFPC qui ont voté en faveur d'une grève n'a pas été divulgué, mais les représentants syndicaux parlent d’un mandat de grève fort .

Pour l’instant, il y a déjà plusieurs dizaines de personnes pancartes à la main dans la région.