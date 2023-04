La Nouvelle-Écosse doit donner suite plus rapidement aux recommandations de la VG

Alors que le gouvernement provincial a mis en œuvre 92 % des recommandations formulées en 2018, ses progrès ont chuté à 61 % en 2019 et à 35 % en 2020, révèle Mme Adair dans son dernier rapport.

Si les recommandations ne sont pas mises en œuvre, les mêmes problèmes persisteront et exposeront le gouvernement à des risques continus, y compris des risques pour la sécurité publique , dit-elle.

En ce qui concerne son rapport pour 2020, le taux de suivi de la province est l'un des pires depuis près de 20 ans. Elle note d’ailleurs que le gouvernement a déclaré publiquement que le délai pour compléter toute série de recommandations est de deux ans.

Elle indique que 5 recommandations de son rapport de 2018 sont en suspens, alors qu’à son avis elles auraient déjà dû être appliquées. Nous encourageons toutes les organisations à travailler à l'achèvement en temps voulu de toutes les recommandations que nous formulons, afin de promouvoir un meilleur gouvernement pour tous les Néo-Écossais.

28 des 46 recommandations formulées en 2019 ont été adoptées, tandis que 7 des 20 recommandations formulées en 2020 ont été mises en œuvre.

Mme Adair est aussi préoccupée par deux audits de performance de 2019 et 2020, l'un concerne la gestion des projets de ponts et l'autre le réaménagement du centre des sciences de la santé QEII à Halifax, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars.

Voici le plan de la reconfiguration de l'Infirmerie d'Halifax imprimé sur un panneau à l'extérieur de l'entrée de la rue Summer. Photo : Radio-Canada / Michael Gorman

Son rapport mentionne que le ministère des Travaux publics n'a mis en œuvre qu'une seule des sept recommandations de l'audit de 2019 sur les ponts.

Mme Adair dit que le ministère doit encore s'assurer que les inspections des ponts sont effectuées conformément aux exigences et qu'il doit utiliser des critères cohérents pour déterminer les priorités en matière de réparation et de remplacement des ponts.

Si ces recommandations ne sont pas mises en œuvre, le ministère pourrait ne pas identifier les projets de réparation de ponts les plus prioritaires, et les problèmes de sécurité pourraient ne pas être identifiés et traités en temps opportun , indique la vérificatrice de la Nouvelle-Écosse.

En octobre 2022, le ministère a indiqué qu'il avait embauché un planificateur d’entretien et qu'un nouveau logiciel contenant des informations complètes et précises sur les ponts devrait être opérationnel d'ici décembre 2023.

Entre-temps, Mme Adair indique qu'en octobre de l'année dernière, le ministère des Travaux publics n'avait toujours pas mis en œuvre de processus de gestion des contrats pour le nouvel hôpital d'Halifax ni achevé de plan directeur pour le projet.

Dans sa réponse, le ministère a indiqué qu'un plan préliminaire pour l'hôpital serait prêt d'ici avril 2024, ajoutant qu'il était convaincu que le projet final répondrait pleinement aux besoins des patients.