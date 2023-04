Parcs Canada fait une mise en garde après un cas téméraire au cap Spear

La vidéo publiée sur Facebook dimanche montre une vague qui submerge une femme se tenant près du bord des falaises rocheuses du Phare-de-Cap-Spear, situé juste à l'extérieur de Saint-Jean.

La femme, debout sur un rocher, tombe et disparaît sous les vagues pendant environ cinq secondes avant de réapparaître.

La fin de la vidéo la montre brièvement en train de se remettre de sa chute et de s'éloigner des falaises.

Parcs Canada a publié un message sur les médias sociaux lundi pour rappeler aux visiteurs du site touristique d'éviter de trop s'approcher du bord des falaises ou des rochers périlleux de la côte, et de ne pas s'aventurer sur les rochers près du bord de l'eau. L'agence fédérale mentionne également qu'il faut rester en tout temps sur les sentiers désignés.

Cap-Spear est considéré comme la pointe de terre la plus à l'est du Canada. C'est un endroit populaire pour ceux qui espèrent apercevoir des baleines et des icebergs.