Sherbrooke en marche vers une autre réforme de la gouvernance

Le Commission du développement économique aura le mandat de coordonner des réflexions qui pourraient mener à des fusions de certains organismes. Il n’y a rien qui est exclu , a souligné la mairesse Évelyne Beaudin.

La mairesse croit aussi que certains services pourraient être rapatriés à la Ville. « Faudrait se demander si on a mis les ressources de façon équitables partout, ça fait partie des réflexions », a-t-elle mentionné.

En 2018, la Ville avait entamé une réforme qui avait notamment mené au regroupement de plusieurs organismes municipaux du secteur économique.

La réforme est notamment justifiée par les élus en raison du lancement du Quartier général qui prévoit le regroupement des organismes sous un même toit.

« Faut aller à l’étape suivante et on a une opportunité en or avec l’ouverture du QG. »