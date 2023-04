Directeur de cabinet : « Ça ne marchait plus », dit la mairesse de Sherbrooke

Les élus du conseil municipal avaient été informés lundi matin dans un bref courriel du départ de Claude Dostie et de son remplacement par l’attaché de presse de la mairesse, Steve Roy. Une information rapportée en premier par le 107.7 plus tôt dans la journée.

Mardi soir, la mairesse a déclaré qu’aucun événement particulier n’avait mené à cette décision, mais qu’elle n’était plus alignée avec Claude Dostie. La vérité, c’est qu’il n’y a rien d’autre que le fait que ça marchait plus , a-t-elle martelé en mêlée de presse.

« C’est plus qu’on n’était pas aligné, ça ne marchait plus, c’est plus cela qui a mené à cette décision. »