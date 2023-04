Les Olympiques poussent les Huskies au bord du gouffre

Les Olympiques auront maintenant l’occasion d’envoyer les Huskies en vacances dès mercredi, eux qui sont désormais en avance trois à zéro dans la série.

Les Huskies souhaitaient rebondir après avoir été blanchis 5 à 0 lors des deux premiers matchs disputés à Gatineau, mais un cafouillage en zone défensive a permis à Antonin Verreault de noircir la feuille de pointage quelques secondes à peine après les dernières notes de l’hymne national.

Avec un pointage de 2 à 0 en faveur des visiteurs, le Valdorien Anthony Turcotte s’est échappé lors d’un désavantage numérique de deux joueurs pour réduire l’écart à 2-1.

Gatineau a marqué les trois buts suivants, dont le deuxième du match d’Antonin Verreault, pour prendre les devants 5 à 1.

Après que la recrue Thomas Verdon ait réduit l’écart à 5-2 en milieu de deuxième période, Anthony Turcotte a lui aussi enfilé son deuxième du match pour réduire l’écart à deux buts.

L’élan des locaux a été de courte durée puisqu’à peine 30 secondes après le troisième but des Huskies, Olivier Boutin a redonné une priorité de trois buts aux Gatinois.

Une décision controversée

Avec une marque de 7-3 en faveur des Olympiques en milieu de troisième engagement, les Huskies croyaient s’être rapprochés au pointage grâce à un but de Thomas Verdon, mais la décision rendue sur la glace par les officiels a été renversée après la révision vidéo, en raison d’une obstruction à l'endroit du gardien Francesco Lapenna.

L'entraîneur-chef Brad Yetman n'a pas digéré le but refusé aux siens lors de la troisième période. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Après la rencontre, l’entraîneur-chef des Huskies, Brad Yetman, peinait à contenir sa frustration quant à cette décision.

« On a vu la reprise et avec tous les appels qu’on a eus contre nous cette année, on n’est pas surpris de voir ça encore. C’était affreux honnêtement. On va envoyer ça à la Ligue et on va parler avec la Ligue tout de suite parce que c’est vraiment un call affreux. » — Une citation de Brad Yetman

Au-delà de cette frustration, le pilote de la meute soutient avoir apprécié l’effort déployé par les siens, mais se dit déçu de la facilité avec laquelle les Olympiques ont marqué certains de leurs buts.

J’ai quand même vraiment aimé ce que j’ai vu ce soir, c’est juste la façon dont on a donné les buts… Ils n’ont pas eu besoin de travailler pour leurs buts, on leur a donné et c’est une chose qu’on a besoin de régler pour demain [mercredi] , affirme Brad Yetman.

L'entraîneur-chef des Olympiques, Louis Robitaille Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Pour sa part, l’entraîneur-chef des Olympiques, Louis Robitaille, affirme ne pas avoir été impressionné par la performance de son équipe, mais se montre satisfait de voir les siens sortir victorieux d’un duel serré.

Très moyen. Honnêtement, je pense qu’on peut être meilleurs que ça. On va être meilleurs demain [mercredi]. Mais en même temps, tu ne peux pas gagner tous les matchs en dominant l’adversaire. Il faut trouver le moyen de gagner ces matchs-là des fois quand c’est 50-50. L’autre côté, ç’a été leur meilleure sortie dans la série jusqu’à présent, ils vont sortir encore fort demain [mercredi] et nous on va être encore meilleurs alors ça va être un bon match , prédit-il.

Anthony Turcotte Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Conscient que la marge de manœuvre est maintenant à zéro, Anthony Turcotte soutient que son équipe devra faire preuve de plus de discipline si elle souhaite provoquer la tenue d’un cinquième match.