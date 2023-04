Prolongement du Boul. du Mi-Vallon : les élus approuvent le tracé

Le tracé choisi inclus le raccordement avec les rues Majorelle et Molinari.

Des citoyens du secteur s’étaient mobilisés pour s’opposer à ce tracé, craignant une augmentation de la circulation dans le secteur par des automobilistes désireux d’utiliser la rue comme une voie de contournement.

La citoyenne Émilie Bolduc a tenté une dernière fois de convaincre les élus de choisir une option n’incluant pas un raccordement entre la rue Majorelle et le prolongement du boulevard du Mi-Vallon à la période de questions du conseil.

On veut éviter cela à tout prix pour la sécurité de nos enfants parce qu’ils sont très nombreux sur les rues Majorelle et Marcello et on veut conserver le plaisir de vivre dans notre voisinage , a-t-elle martelé.

Le secteur retiendra l’attention des élus

Si les élus n’ont pas tranché en faveur des citoyens représentés par Mme Bolduc, plusieurs conseillers municipaux se sont engagés à surveiller étroitement l’évolution de la situation.

C’est le cas de la conseillère Annie Godbout. Je m’engage à demeurer vigilante et à communiquer les observations des citoyens, citoyennes, et de la direction de l’école de la Maisonné à nos services pour que des modifications soient apportées rapidement si la sécurité est compromise , a-t-elle déclaré lors de la séance du conseil municipal.

La présidente du conseil, Danielle Berthold, s’est aussi engagée en ce sens. Nous allons regarder cela serrer avec les services, je peux vous l’assurer , a-t-elle mentionné.

Un projet de longue date

La conseillère Fernanda Luz a rappelé que ce projet a pour objectif de désenclaver le quartier , qui compte actuellement peu de sorties.

Un projet en discussion depuis plusieurs années et qui nécessitera un investissement d’un peu plus de 1,5 M $. Ça fait déjà 10 ans que j’ai soumis cette idée dans l’espace public , s’est réjouie la mairesse Évelyne Beaudin en mêlée de presse.

Les travaux pourraient s’amorcer à l’automne 2023.