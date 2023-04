Une pharmacie de Shawinigan, certifiée 100 % carboneutre

Pour le pharmacien-propriétaire Michaël Tourigny, cette certification est l’aboutissement d’une volonté personnelle. C'était clair pour moi que le jour que j'avais mon nom sur une pharmacie, que j'allais travailler en ce sens là et qu'on allait travailler fort pour rendre ça le plus écoresponsable possible.

La pharmacie de Shawinigan a travaillé plusieurs années pour en arriver là, car le processus pour obtenir une certification carboneutre est laborieux selon Laurence Chatelois, conseillère aux entreprises en développement durable de la Société d'aide au développement des collectivités (SADC). Ce n'est pas un processus facile, ça prend du temps, de l'engagement et de la motivation. C'est facile d'implanter certaines mesures, mais de se rendre jusqu'à dire, je suis carboneutre, j'ai cette certification, le processus peut durer une année, voire plus.

L'addition de tous les petits gestes

Pour y arriver, différents gestes ont dû être implantés dans la pharmacie au fil des années. Des sacs de plastique aux fioles de médicaments, en passant par le transport et l’électricité, tous ces éléments ont été revus pour réduire l’impact environnemental.

« Des petites mesures de base et par la suite on a bonifié tranquillement pas vite. Entre autres, en abolissant les sacs de plastique, on utilisait à peu près 45 000 sacs de plastique par année. Présentement on est rendu au papier, on est aux alentours de 8 000 en papier. Tous sacs confondus, on a à peu près 85% de réduction » — Une citation de Michaël Tourigny, pharmacien-propriétaire

Le bilan des émissions de GES de la pharmacie pour 2022 est chiffré à près de 32 tonnes. Pour être carboneutres, elles seront donc compensées par l'achat de 32 crédits carbone.

C'est l'équivalent de la consommation annuelle de sept maisons qui sera compensée.

Selon Laurence Chatelois, la certification attire d'ailleurs de plus en plus d'entreprises. Il y a certainement un engouement parce que les consommateurs le demandent, mais aussi parce que dans le domaine financier, c'est possible d'avoir accès à de meilleures modalités, comme par exemple au niveau des taux d'intérêt.

Pour Michaël Tourigny, ce sont des gestes qui ont été relativement simples à implanter au quotidien. Il encourage les autres pharmaciens-propriétaires à en faire autant. Il croit que ces gestes auront une grande portée, tant pour le propriétaire que pour les employés.

Avec les informations d’Eugénie Larente