Aider à préserver virtuellement le patrimoine bâti et culturel de l’Ukraine

Ce projet a pour but de sauvegarder le patrimoine bâti et culturel de l’Ukraine par le biais de la numérisation et de visites virtuelles de monuments historiques et de musées.

Le concept est de préserver avec des technologies numériques 3D des monuments existants avant qu’ils ne disparaissent complètement , explique le président de Gaspésie Virtuelle, Yann Ménard.

L’équipe de l’entreprise gaspésienne a mis sur pied une plateforme pour soutenir son partenaire ukrainien, qui utilise déjà ses logiciels de visite virtuelle depuis 2020.

On a donné l’idée d’une plateforme en ligne pour y inclure tous les projets de numérisation qu’on allait faire dans le but de les offrir gratuitement à tout le monde pour qu’ils puissent en faire l’expérience , ajoute M. Ménard.

Gaspésie virtuelle propose, grâce à l’intégration de données 3D dans des logiciels de réalité virtuelle, des visites virtuelles de différents endroits. Les endroits ciblés sont tant extérieurs qu’intérieurs et peuvent, par exemple, permettre des visites virtuelles de certains musées.

Le Musée national des sciences et de l'histoire naturelle de l’Ukraine ou encore le château de Zbaraj, près de Ternopil dans l’est de l’Ukraine, sont des exemples de lieux numérisés qui se retrouvent sur la plateforme créée par Gaspésie virtuelle.

« On voulait vraiment montrer la beauté et la culture de l’Ukraine, parce que c’est vraiment un pays fantastique avec une culture extraordinaire. On en entend beaucoup parler, mais on ne la connaît pas vraiment. » — Une citation de Yann Ménard, président de Gaspésie virtuelle

M. Ménard précise que les endroits qui ont été numérisés pour le projet ont été déterminés par leur partenaire qui est sur le terrain en Ukraine. C’est laissé à leur discrétion parce qu’il y a plusieurs embûches des fois , indique-t-il.

Dernièrement, on a fait [la numérisation] d’un château et ça été remis trois fois parce qu’il y avait des combats tout près de cet endroit et on a même failli perdre l’opportunité de le numériser ce château-là , raconte Yann Ménard.

Collaboration de Gaspésie Virtuelle à un projet de préservation du patrimoine ukrainien ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Bon pied, bonne heure! Collaboration de Gaspésie Virtuelle à un projet de préservation du patrimoine ukrainien. Contenu audio de 11 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 11 minutes

Une expérience en démarrage

Gaspésie virtuelle travaille depuis le début de l’année sur la conception de la plateforme numérique.

Pour l’instant, on a six musées numérisés et aussi plusieurs expériences aériennes en 360 degrés qui sont ajoutées à ça, en plus du contenu numérique qui est intégré à tout ça, donc très multimédias , précise Yann Ménard.

À l’heure actuelle, l’expérience est seulement offerte en anglais, mais M. Ménard assure que la version française de l’audioguide de la visite virtuelle est en cours de production.

Il explique également qu’il s’agit d’un projet en continu que l’entreprise continuera de bonifier. Une liste d’endroits prioritaires à numériser est par ailleurs établie avec leur partenaire.

Avec la guerre, c’est certain que les conditions sont imprévisibles, mais notre but reste d’ajouter des espaces et d’en numériser le plus possible, parce que fondamentalement, n’importe où dans le monde, c’est important ne serait-ce que d’archiver l’histoire des monuments en général, mais [ce cas] est assez noble et urgent vu la situation en ce moment , termine le président de Gaspésie virtuelle.

Avec les informations de Marie-Claude Tremblay.