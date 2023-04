Un cimetière de déchets dangereux veut s’étendre dans les Laurentides

Le ministre de l'Environnement vient d'annoncer qu'il soumettra le projet à une commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) qui débutera le 8 mai. Le BAPE a recommandé un examen approfondi en raison, notamment, des enjeux sensibles et diversifiés .

Stablex est unique au Québec. C'est le seul site où l'on traite et enfouit des résidus dangereux inorganiques industriels. Ces déchets sont enfermés dans de vastes cellules , sur des dizaines d'hectares appartenant au gouvernement du Québec.

Vue aérienne des terrains de Stablex où sont les cellules 1 à 5 (en bas à droite) et où serait la cellule 6 (en haut à droite). Photo : Google Earth

Au départ, le projet de nouvelle cellule devait se situer à 300 mètres d'un quartier résidentiel. L'entreprise a finalement revu ses plans pour l'éloigner à 1,1 kilomètre. L'opération lui permet, par la même occasion, d’augmenter sa capacité d'enfouissement de millions de tonnes de déchets de plus, et pendant plus longtemps.

L'entreprise souhaite commencer à remplir la nouvelle cellule, la numéro 6, en 2027 et l'exploiter pendant 40 ans.

Localisation des 5 cellules existantes, du projet initial de cellule 6 et du nouveau projet, déplacé et élargi. Photo : Stablex/BAPE

Stablex a décliné notre demande d'entrevue et de visite des installations.

Pour résumer ce projet soumis au BAPE, Radio-Canada a parcouru plus de 1000 pages de documents déposés par l'entreprise auprès du ministère de l'Environnement. Nous avons aussi pris connaissance d'échanges entre Stablex et le gouvernement. Enfin, durant 3 h 30, le 8 mars, la compagnie a répondu à de nombreuses questions, lors d'une assemblée publique.

Pas n'importe quels déchets dangereux

Stablex indique que 600 entreprises différentes lui envoient leurs matières dangereuses résiduelles et leurs sols contaminés. Ces clients sont situés au Québec, en Ontario, et dans le Nord-Est des États-Unis. Il s'agit d'entreprises métallurgiques surtout, mais aussi automobiles, pétrochimiques, pharmaceutiques, des laboratoires...

Types de déchets reçus par Stablex. Photo : Stablex/BAPE

L'existence de Stablex a été une réponse à un problème qui se posait dans les années 1970 au Québec : il n'y avait aucune solution pour gérer les déchets industriels dans la province. Avant l'ouverture du site, en 1983, les industries devaient stocker les déchets impossibles à éliminer, ce qui occasionnait des contaminations.

40 % des déchets venus des États-Unis

Lors de la séance d'information publique du 8 mars, un citoyen s'est insurgé contre la présence, près de chez lui, de matières dangereuses venues des États-Unis, par train et par route : On pourrait traiter nos déchets québécois, au pis aller: canadiens, mais pas américains .

Selon des données fournies par Stablex, propriété de la compagnie américaine Republic Services, 40,6 % des matières traitées et enfouies sur son site, depuis 1983, venaient du sud de la frontière.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

« Ça prend quand même une solution pour ces matières résiduelles-là, [...] et je suis content que ces résidus-là viennent chez nous et soient traités adéquatement. » — Une citation de Benoit Rompré, directeur du site et des projets majeurs, Stablex, le 8 mars 2023

Aujourd'hui, la réglementation, de plus en plus sévère, accroît la demande pour recourir aux services de Stablex. Au fil du temps, le gouvernement du Québec a autorisé la compagnie à recevoir toujours plus de matières par année, jusqu'à un maximum annuel de 225 000 tonnes.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les déchets dangereux ne sont pas jetés directement dans la cellule. Ils passent avant par l'usine de traitement. Selon leur taille, ils sont broyés ou déchiquetés, puis mélangés à d’autres matières liquides et solides, notamment un béton imperméable , afin de réduire la toxicité, la corrosivité, la réactivité ou la mobilité des éléments .

Le produit issu de ces traitements, appelé le stablex est ensuite acheminé aux cellules sous forme de produit inerte.

Vue aérienne de la cellule numéro 5, toujours ouverte durant la phase de remplissage. Photo : Google Earth

La cellule numéro 5 sera fermée pour toujours, lorsqu'elle aura finie d'être remplie. Photo : Chambre de commerce et d'industrie Thérèse-De Blainville

La compagnie produit une sorte de béton imperméable qui est mélangée à la matière traitée avant d'être enfouie. Photo : Stablex

Une fois remplie au complet, une cellule est fermée par un revêtement multicouche composé d’une couche de séparation en sable, d’une couche d’argile compactée et d’une géomembrane étanche. L'entreprise affirme que son procédé est sécuritaire à perpétuité.

Inquiétudes pour les milieux humides

Mardi soir, des citoyens inquiets du projet ont déposé une pétition à l'Hôtel de Ville de Blainville, signée par plus de 2700 personnes, pour que soit sauvegardée la grande tourbière de Blainville. C'est l'ancienne ministre péquiste des Ressources naturelles et cheffe du parti Climat Québec, Martine Ouellet, qui l'a remise à la mairesse.

Stablex estime que le projet va détruire 52 hectares d'habitat forestier et 9 hectares de milieux humides. La compagnie reconnaît que les milieux humides qui ceinturent le terrain visé ont une grande valeur écologique .

L'entreprise s'est déjà engagée à payer les millions de dollars prévus par le règlement pour compenser l'atteinte de ces milieux humides.

Vue aérienne des milieux naturels (notamment humides) qui ceinturent le projet de cellule 6, d'une superficie de 62 hectares. Photo : Google Earth

Dans leur pétition, les citoyens écrivent qu' il n'y aura pas d'autres opportunités de protéger un aussi grand espace vieux de 6000 ans à moins de 20 minutes de Montréal .

« Les principaux enjeux du projet d’agrandissement concernent les nuisances (qualité de l’air, odeurs, et augmentation du trafic), la présence de milieux humides abritant des espèces fauniques et floristiques d’intérêt sur le site et à proximité, la qualité des eaux de surface et souterrain ainsi que le suivi post-fermeture. » — Une citation de Ministère de l'Environnement du Québec, avis sur la recevabilité de l'étude d'impact, 18 janvier 2023

« Le principal défi : la protection de l’eau »

Durant la séance publique du 8 mars, des citoyens ont exprimé leur crainte pour la protection de l’eau. Le directeur du site et des projets majeurs Benoit Rompré leur a confirmé qu'il s'agit du principal défi , mais qu'il est convaincu : On a une étanchéité qui est à toute épreuve .

Son collègue directeur du soutien aux opérations et des projets Pierre Légo a toutefois admis que c'est pas 100 % étanche , il y a de l'eau qui peut s'infiltrer dans la cellule, mais elle est pompée.

Une géomembrane, telle qu'utilisée chez Stablex, pour couvrir les matières enfouies. Photo : Groupe Alphard

Actuellement, l'eau de pluie pompée au fond des cellules existantes est réutilisée dans le procédé stablex . L'entreprise espère, à l'avenir, pouvoir traiter cette eau et la renvoyer à l'égout.

Stablex évalue à environ 150 mètres cubes d'infiltration l’eau par année, soit 6 millions de litres sur les 40 années d'exploitation.

« La conception même de la cellule 6 nous assure de ne pas contaminer ni les eaux de surface ni les milieux souterrains. » — Une citation de Pierre Légo, directeur du soutien aux opérations et des projets, Stablex, le 8 mars 2023

On bénéficie de l’épaisse couche d’argile sous la cellule qui nous permet de protéger l’aquifère qui est plus profond , a ajouté M. Légo, tout en rappelant que l'entreprise a les moyens de détecter une contamination dans l'aquifère.

Il ne nous serait toutefois pas possible de détecter une contamination dans la nappe phréatique [dans le sable] puisque l’écoulement ne s’effectue pas dans la direction du site , a-t-il ajouté, tout en assurant que celle-ci ne sera pas touchée.

Stablex affirme, par ailleurs, qu'il n'y a aucun impact possible sur l'esker de Sainte-Thérèse et les lacs Fauvel, car ils sont en amont.

Le ministère de l'Environnement a exprimé des préoccupations

Dans des échanges entre Québec et Stablex, en 2021 et 2022, le ministère de l'Environnement a écrit qu'il était préoccupé par la sécurité et l’étanchéité à long terme de la membrane. L'entreprise a alors décidé d'ajouter au projet un double niveau d'étanchéité au fond de la cellule et sur les parois.

Schéma des couches de protection de la cellule. Photo : Stablex/BAPE

Le concept de la nouvelle cellule, différent des précédentes, a d'abord été jugé inadéquat par le ministère, car il aurait pu favoriser la migration de contaminants vers l’extérieur . Stablex a alors garanti la présence d'un système de captage des lixiviats, d'un système de détection de fuites et d'un système de pompage.

La compagnie a aussi réduit de moitié la taille des sous-cellules qui seront dans la cellule 6 pour maintenir à moins de 30 centimètres la quantité d'eau présente à l'intérieur et permettre qu'elles soient à ciel ouvert moins longtemps (environ un an).

Enfermés à tout jamais

Un citoyen, Benoit Beauchamp, s'est inquiété pour les futures générations , lors de la séance publique. Vous allez devoir pomper perpétuellement , avant de demander : Qu’arrive-t-il à la fin de la durée de vie des membranes?

Les géomembranes et le produit stablex ne se dégradent pas dans le temps , a répondu la compagnie, ajoutant que l’épaisse couche d’argile amène une couche de sécurité supplémentaire .

« Les matières vont être là à perpétuité. » — Une citation de Benoit Rompré, lors de la séance d'information publique du 8 mars 2023

Que se passerait-il en cas de faillite de l'entreprise, demain matin, a demandé un citoyen. Stablex a répondu que depuis 1981, elle verse 25 cents par tonne enfouie dans une fiducie gérée par le ministère de l'Environnement pour prévoir les coûts post-fermeture. Avec 5,2 millions de tonnes enfouies depuis 40 ans, ce sont donc environ 1,3 million de dollars qui se trouvent dans la fiducie.

Quelle est la responsabilité de la compagnie après l’exploitation? Puisque Stablex sera propriétaire du terrain de la cellule 6, les responsabilités vont s’appliquer pour toujours, tant qu’elle sera propriétaire du terrain , a dit Pierre Légo.

Une des 200 employés de Stablex, sur le site de la compagnie, à Blainville. Photo : Stablex

Stablex est profitable, ont assuré ses représentants. La compagnie estime que son projet amènera des retombées économiques à la région de Blainville de 1,2 milliard de dollars sur 40 ans.

Des millions de dollars pour la Ville de Blainville

Stablex verse déjà une redevance à la Ville de Blainville de 0,375 cent la tonne reçue. Celle-ci sera doublée à 0,75 cent. Donc un potentiel de près de 10 millions de dollars sur 40 ans.

La municipalité possède aussi le terrain visé pour le projet de cellule 6. Il s'agit d'une ancienne base militaire, actuellement louée par la compagnie Orica qui y entrepose des explosifs dans des abris bétonnés.