Opération nettoyage des rues : Saguenay débute les travaux deux semaines plus tôt

En tout, il y a plus de 1000 km de réseau routier qui sont à déblayer en plus de nombreux stationnements et des pistes cyclables. Les conditions météorologiques favorables des dernières semaines ont permis à l’équipe du Service des travaux publics de débuter deux semaines plus tôt que l'an dernier.

Cette annonce a été faite par voie de communiqué en après-midi mardi.

La Ville estime la période nécessaire pour réaliser les travaux à au moins huit semaines, si la météo le permet.

Des employés supplémentaires

Il s’agit d’une première année où les gestionnaires municipaux ont décidé de prendre en régie les travaux de nettoyage plutôt que de les sous-traiter au secteur privé.

C'est une question d'économie de coûts aussi. On avait des augmentations de prix dans les contrats qui étaient quand même assez substantielles. Et comme on avait là des employés supplémentaires, on voulait s'assurer de les occuper le plus longtemps possible , explique en entrevue le président de la Commission des travaux publics, Jimmy Bouchard, qui ajoute que la majorité de l’équipement nécessaire pour la tâche a été loué et non pas acheté.

La même stratégie a également été adoptée pour le déneigement quant au personnel, alors que Saguenay effectue maintenant à l’interne 75 % de son territoire.

Dix mois de travail garantis

Le gain en temps et en efficacité n’aurait pas été pris en compte dans la décision de réaliser les travaux de nettoyage à l’interne, indique M. Bouchard. Celui-ci précise également que d’un hiver à l’autre les délais de nettoyage se ressemblent, malgré qu’il y ait plus d'abrasifs sur les routes à la sortie d’un hiver plus rude.

On se rappelle que quand on a engagé nos employés supplémentaires, on leur a garanti dix mois de travail annuellement. On va aussi ajouter des équipes durant l’été pour des travaux de bordures et autres , souligne-t-il.

Les premières semaines seront consacrées aux centres-villes, terre-pleins et boulevards. Les semaines suivantes seront dédiées aux collectrices, trottoirs et quartiers résidentiels. Pour les pistes cyclables, la Ville affirme qu’elles seront faites au courant du mois de mai.