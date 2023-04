L’Université de la Saskatchewan lance la plus grande collecte de fonds de son histoire

L'Université de la Saskatchewan tente d’amasser 500 millions de dollars à travers une campagne intitulée Be What the World Needs. Selon l’institution, cette levée de fonds est la plus grande campagne jamais faite en Saskatchewan.

Cette levée de fonds vise notamment à appuyer la recherche pour trouver des solutions à de nombreux défis actuels, ainsi qu' à inspirer la réussite des étudiants en répondant à leurs besoins actuels et à créer des espaces pour l'avenir.

Le président de l'Université de la Saskatchewan, Peter Stoicheff, explique que l’institution postsecondaire souhaite atteindre son objectif d’ici juin 2025.

La vision de l’Université de la Saskatchewan est de passes à un niveau d'excellence supérieur, mais nous n'y parviendrons pas sans l’aide des donateurs , affirme-t-il.

Jusqu'à présent, plus de 322 millions de dollars, ont été amassés dans le cadre de cette initiative qui a été lancée en automne 2015, indique un communiqué publié par l’Université de la Saskatchewan.

Ce montant représente à peu près 65 % du but fixé par les organisateurs.

L’Université de la Saskatchewan affirme qu’elle a pu offrir 84 millions de dollars en bourses d’études et autres formes d’aide financière aux étudiants, grâce à la générosité des donateurs. Elle a aussi pu mettre sur pied un programme de mentorat pour 185 élèves autochtones qui fréquentent des écoles secondaires.

La vice-présidente et la responsable des relations avec les universités de l’Université de la Saskatchewan, Cheryl Hamelin, précise l’importance de cette campagne.

La campagne Be What the World Needs a permis de rénover et d'améliorer l'espace sur le campus. Une grande partie des fonds a aussi été consacrée à des activités qui soutiennent l'excellence et la réussite des autochtones sur notre campus , ajoute-t-elle.

De son côté, l'étudiante en génie civil à l’Université de la Saskatchewan et joueuse de basketball dans l’équipe de Huskies, Libby Epoch, souligne des bonnes répercussions de cette campagne sur son parcours universitaire.

Je pense que cette aide financière et ce soutien contribuent grandement à ce que les étudiants puissent se concentrer sur leurs études et sur leur sport et atteindre leur plein potentiel , indique-t-elle.

