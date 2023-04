Mort de Myles Gray : des témoins s’inquiétaient pour la sécurité du voisinage

Muhammed Reza a raconté, mardi matin, qu’il avait appelé la police après que Myles Gray ait approché sa mère et l’ait aspergée d’eau avec un tuyau d’arrosage. Je l’ai entendue crier , a-t-il expliqué. Quand je suis arrivé, je l’ai entendu dire des choses vulgaires à ma mère.

Le jeune homme, qui était étudiant à l’époque, a constaté que l’individu n’était pas dans un état normal.

Myles Gray, un entrepreneur de Sechelt, qui était de passage à Vancouver pour une livraison, était torse nu et ne portait pas ses bottes. L’homme avait un comportement erratique et un discours incohérent. J’ai immédiatement pensé qu’il était soit intoxiqué, ou qu’il était en crise , a déclaré Muhammed Reza. J’avais peur qu’il puisse blesser quelqu’un.

Son appel au 911, peu après 15 h cet après-midi-là, a déclenché une intervention policière qui a mené à la mort de Myles Gray dans l’heure qui a suivi.

Son témoignage a été corroboré par les enregistrements d’appel au 911, ainsi que par le témoignage de sa mère, Songul Reza, et celui d'une voisine, Naliza Majidigoruh, qui a également contacté la police.

Une première policière à la barre

Mardi après-midi, l’agente Hardeep Sahota, qui fut la première dépêchée sur les lieux, a raconté avoir d’abord approché l’homme au volant de sa voiture de police pour lui demander comment il allait. Selon sa description, Myles Gray se parlait à lui-même, agitait ses bras en l’air et tentait d’arrêter des véhicules qui circulaient sur la route.

Après avoir immobilisé son véhicule, elle a commencé à le questionner sur l’incident tout en gardant une certaine distance. À ce moment-là, j’ai eu un peu peur, car il semblait très en colère , a-t-elle raconté.

Se sentant menacée par son regard, la policière est retournée à sa voiture et Myles Gray est devenu, selon son témoignage, agressif et a tenté d’ouvrir sa portière. J’avais peur pour ma vie et j’ai utilisé ma radio pour demander des renforts , a-t-elle témoigné.

Myles Gray est ensuite parti en direction de la cour arrière d’une résidence à proximité.

L'agente Hardeep Sahota a décrit Myles Gray comme étant musclé et imposant. L'entrepreneur avait une passion pour l'activité physique. Photo : Margie Gray

Une fois les renforts arrivés, les policiers ont tenté de le menotter, mais l’homme se débattait et criait. À ce moment-là, j’avais très peur pour ma vie et la sécurité des agents , a-t-elle raconté. J’ai senti qu’il avait une force incroyable, peu importe ce qu’on utilisait, ça n’avait aucun effet sur lui.

Blessée à la main par un collègue, Hardeep Sahota a dû quitter les lieux pour obtenir de l’aide médicale avant la fin de l’intervention. Un de ses collègues a été frappé au visage et a aussi été amené à l’hôpital général de Burnaby pour soigner ses blessures.

La policière a longuement été interrogée mardi après-midi. Les autres agents sur place lors de l’intervention doivent témoigner au cours des prochains jours. Plus tôt mardi après-midi, les jurés ont aussi entendu les enregistrements d’appels de police, faisant référence à un plan pour lui enchaîner les pieds avec une sangle de contention afin de le maîtriser.

Près de 8 ans d’attente pour obtenir justice

L’enquête du coroner qui a commencé lundi doit durer 10 jours. Elle doit faire la lumière sur les circonstances qui ont mené à la mort de Myles Gray et faire des recommandations pour éviter d’autres décès dans des circonstances similaires.

Pour la famille de Myles Gray, il s’agit d’une étape importante, les policiers impliqués n’ayant fait face à aucune accusation et n’ayant pas, jusqu’ici, témoigné publiquement sur ce qui s’est passé.

La sœur de Myles Gray, Melissa Gray, parle aux médias, accompagnée de ses proches le 17 avril 2023, avant de témoigner lors de l'enquête du coroner sur la mort de son frère. Photo : ben nelms/cbc / Ben Nelms

Peu avant le début des procédures, lundi, la sœur de Myles Gray, Melissa, a déclaré aux journalistes que les policiers impliqués méritaient de perdre leur emploi.

Parlant au nom de la famille, elle a dit espérer que le panel de jurés recommanderait la mise en place de caméras corporelles ainsi qu’une meilleure formation pour répondre à des appels impliquant des individus atteints de problèmes de santé mentale.