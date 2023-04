Le CN créé un outil de mesure des GES pour encourager ses clients à choisir le train

Cette connaissance des avantages environnementaux du transport de marchandises par le réseau transcontinental du CN donne aux clients la possibilité de prendre des décisions correspondant à leurs objectifs climatiques en fonction de données réelles , précise le CN par voie de communiqué.

Gordon Lovegrove, professeur adjoint et chercheur principal du laboratoire de recherche sur le transport durable de l’Université de la Colombie-Britannique, considère que l’outil peut inciter les clients de l’entreprise à réduire leurs émissions de GES .

C'est une pratique qui existe depuis longtemps dans l'industrie du transport aérien. [...] Ce qui nous encourage à réfléchir à des moyens concrets de réduire notre empreinte carbone fonctionne dans l'industrie du transport aérien, et maintenant le CN donne le choix à ses clients.

Les transports, deuxième contributeur des GES au pays

En 2021, le secteur des transports constituait la deuxième source d’émissions de GES , contribuant ainsi à 22 % des émissions canadiennes, derrière le secteur de l'exploitation pétrolière et gazière, selon le gouvernement fédéral.

La part des émissions de l’industrie du transport a augmenté de 27 % entre 1990 et 2021. Cette hausse est attribuable à une augmentation du nombre de camions lourds pour le transport de marchandises et du nombre de camions légers pour le transport de passagers.

Les émissions de gaz à effet de serre produites par un camion diesel sont au moins trois fois supérieures à celles d'un train , précise Gordon Lovegrove.

Selon Julien Lépine, professeur adjoint au Département d'opérations et systèmes de décision de l'Université Laval, réduire ses émissions dans le contexte de l'industrie du transport équivaut souvent à réduire sa consommation de carburant. Il estime que les utilisateurs sont ouverts et prêts à évaluer leurs émissions de GES .

C'est du gagnant-gagnant. On réduit la consommation de carburant, on sauve des sous en carburant et, en plus, on est bon pour la planète , précise-t-il.

Une solution, mais pas dans tous les cas

Julien Lépine estime que le train est une solution intéressante pour décarboner le transport routier, mais pas dans tous les cas.

Il y a des défis logistiques à rendre le train universel comme moyen de transport. [...] On a la voie ferrée qui est fixe, qui va à un seul endroit. On a donc encore besoin du camion pour aller du dépôt de la voie ferrée jusqu'à un entrepôt , précise-t-il.

Le professeur adjoint estime que le train est adéquat pour certains types de transport. Tout ce qui est du vrac, grande quantité, longue distance, toujours les mêmes endroits, c'est génial , indique Julien Lépine. Lorsqu'on est avec [un mode d’approvisionnement] juste à temps ou avec de l'approvisionnement d'entrepôt, là ça devient un peu plus compliqué , mentionne-t-il.

Un camion diesel émet au moins trois fois plus de GES qu'un train, selon Gordon Lovegrove de l'Université de la Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Trevor Lyons

Décarboner le secteur du transport

Nous vivons une crise climatique. Nous devons tous faire notre part , déclare Gordon Lovegrove. Il indique que les compagnies ferroviaires se penchent sur des prototypes de locomotives électriques alimentées par des batteries à l’hydrogène. D’autre part, les manufacturiers comme Lion Électrique fabriquent des camions de marchandise électriques.

Julien Lépine parle quant à lui de la possibilité d’électrifier certaines autoroutes avec des câbles caténaires. Il faut jouer dans tous les scénarios parce qu’il n’y a pas de panacée , estime-t-il. Selon lui, développer plusieurs pistes de solutions à la fois, comme celle du CN , est une voie vers un secteur des transports moins polluant.

Avec les informations de Chloé Dioré de Périgny