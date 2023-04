Compostage de corps humains : être vert même six pieds sous terre

Les rites funéraires conventionnels – inhumation, crémation et même aquamation – pourraient devenir des pratiques du passé. Pourquoi? Parce qu’ils polluent et émettent des gaz à effet de serre. Et aussi parce qu’il existe des pratiques moins nocives pour la planète, notamment le compostage de corps humains.

Selon une étude commandée par les services funéraires de la Ville de Paris, publiée en 2017, la crémation émet jusqu’à 233 kg de CO2, l’équivalent d’un trajet de 1124 kilomètres en voiture, et l'inhumation serait 3,6 fois plus polluante avec 833 kg de CO2 relâché dans l’atmosphère, soit presque l’équivalent d’un vol aller-retour Paris-New York.

Les promoteurs de l'humusation affirment que cette pratique permettrait quant à elle de séquestrer jusqu’à une demi-tonne de carbone.

Dans certains États américains, il est maintenant possible d’opter pour le compostage du corps comme rite funéraire. Ce processus rappelle le compostage fait à la maison. Le corps est déposé dans une boîte, appelée un vaisseau, puis transformé en humus grâce à des accélérateurs naturels de décomposition : copeaux de bois, foin, luzerne et mélange bactérien.

Les familles peuvent y ajouter l’équivalent d’une boîte à chaussures de matières biologiques, par exemple des fleurs ou encore une lettre d’amour écrite sur du papier biodégradable.

Une fois le vaisseau fermé, la température est maintenue à 55 degrés Celsius pendant trois jours. Le but : éliminer les agents pathogènes. Le processus peut prendre de deux à quatre mois. Durant cette période, le vaisseau est tourné à plusieurs reprises pour faire circuler l’oxygène et pour éviter que les bactéries ne suffoquent.

Au bout de ce dernier voyage, les os et les prothèses sont retirés. Les os sont broyés et réintroduits dans le terreau, puis les prothèses médicales sont renvoyées aux fabricants. À terme, on produira un mètre cube de terreau noir, sans caveau ni embaumement ou gaz.

Selon l'État ou le territoire concerné, il y a des règles à respecter en ce qui a trait à l’utilisation du terreau. En général, le terreau doit être testé pour s’assurer qu’il n’y a pas de traces de coliformes fécaux ni de médicaments.

Dans certains États, notamment au Colorado, il est interdit de vendre le terreau ou de l’épandre sur des terres en culture, mais on peut en disposer sur n’importe quelle terre privée si on a l’autorisation du propriétaire. Selon Seith Viddal, propriétaire de Natural Funeral au Colorado, un des quatre établissements aux États-Unis qui offrent le service d’humusation, la majorité des gens décident de donner le terreau à des fermiers qui tentent de régénérer des terres.

Le terreau produit serait un excellent conditionneur de sol rempli de nutriments, selon le microbiologiste John Paul, qui est aussi président de Transformed Compost System.

Ce qui est très excitant, c'est qu'il existe une incroyable diversité de microbes dans le processus de compostage susceptibles de pouvoir décomposer certains éléments plus difficiles à décomposer, par exemple les produits pharmaceutiques , affirme-t-il.

Pour Seth Viddal, ce rite funéraire respecte la dignité humaine et repose sur des années de recherche en agriculture ainsi que sur la sagesse de la nature.

« Nous créons simplement le meilleur environnement pour un processus qui existe et se répète à l'infini dans la nature, comme chaque feuille d'arbre qui tombe. Tout ce qui meurt retourne à la terre d'une certaine façon. » — Une citation de Seith Viddal, propriétaire de Natural Funeral

Une fois le processus terminé, un corps humain pourrait être devenu un mètre cube de terreau. Photo : Victor Kurk

Cette pratique est maintenant légale dans six États. L’État de Washington a été le premier à la légaliser, en 2019. Depuis, la Californie, le Colorado, l’Oregon, le Vermont et l'État de New York ont eux aussi emboîté le pas à l’État de Washington.

Le coût de l’humusation tourne autour de 7900 $ US. C’est environ le même prix que l'inhumation.

En Europe, l’humusation est légalisée en Suède. En Belgique, des citoyens militent pour que ce service devienne accessible. En France, la députée démocrate de l’Isère, qui est aussi vice-présidente de l’Assemblée nationale, ainsi que six autres parlementaires ont déposé une proposition de loi en janvier 2023 destinée à permettre l’expérimentation du compostage de corps humains.

« J’ai déposé cette proposition de loi parce que je suis convaincue que c’est une démarche qui peut intéresser beaucoup de Français qui sont soucieux de l’écologie. » — Une citation de Élodie Jacquier-Laforge, députée démocrate de l’Isère en France et vice-présidente de l’Assemblée nationale

Les parlementaires doivent en discuter lors d’un colloque transpartisan en novembre. Ensuite, le texte pourrait être inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale pour faire l'objet d'un débat. Mme Jacquier-Laforge affirme que les opérateurs funéraires français sont très intéressés par cette proposition, sachant que leur industrie devrait aussi se décarboner d’ici 2050.

Bientôt au Québec?

Au Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux mène des consultations sur cette pratique. Le ministère affirme que l’initiative est née après qu'il eut été contacté par une entreprise de services funéraires ainsi que par des citoyens qui souhaitent instaurer ce type de procédé au Québec.

Le ministère précise par ailleurs que les consultations ont pour but de vérifier si l'autorisation de ce type de procédé poserait un risque en matière de santé publique ou des problèmes éthiques.

Mathieu Houle, directeur général de la Coopérative funéraire du Grand Montréal, se dit très ouvert à cette pratique.

On s’intéresse au compostage humain parce que c'est une technique plus écologique et qui est en lien avec les valeurs de la Coopérative funéraire. D’ailleurs, de plus en plus de gens portent une attention particulière au développement durable , affirme-t-il.

Comme quoi la décarbonation peut durer jusqu'après la mort grâce à ce que plusieurs considèrent comme un processus vertueux d’enrichissement des sols.