Des travaux majeurs avant de pouvoir rouvrir le Théâtre du Rift

La direction a tenté en vain de relocaliser le spectacle de l'humoriste Mariana Mazza. Celui d'Ariane Roy, prévu le 6 mai, est aussi annulé.

Selon la directrice générale Amélie Cordeau, la tâche de nettoyage et de réparation s'annonce majeure, tant au niveau de la salle de spectacles que du cinéma.

Il faut déconstruire pour faire sécher, explique-t-elle. Tout ça prend des délais. Tout ce qui est touché, c’est le restaurant, la salle de projection, les toilettes. Il y a eu de l’eau dans le sous-sol, le lobby. Présentement, ce n’est pas hygiénique et c’est déconstruit. Il y a des délais parce que plusieurs salles et équipements sont touchés.

Des spectacles très attendus

Le Rift ne peut s'avancer sur un échéancier pour la reprise de ses activités. La direction se croise les doigts pour pouvoir présenter les spectacles très attendus de Fred Pellerin et de Simon Leblanc, en mai et en juin.