Le film Beau Is Afraid, tourné à Montréal, en première à l’Impérial

Le troisième long métrage d’Ari Aster, considéré comme le nouveau maître américain de l’horreur après ses succès critiques et publics Héréditaire et Midsommar, a été présenté ce mardi soir en avant-première au Cinéma Impérial, à Montréal.

Les acteurs québécois Emmanuel Schwartz et Manuel Tadros, qui font partie de la distribution de ce film qui a été tourné dans la métropole en 2021, ont participé à l’événement.

D’une durée de 3 heures, Beau Is Afraid est à la fois l'œuvre la plus ambitieuse et la plus personnelle d’Ari Aster. Cette histoire d’un homme paranoïaque (Joaquin Phoenix) qui se lance dans une odyssée épique pour retrouver sa mère lui était venue en tête il y a une dizaine d’années.

Un jour avant la fin de son bail, alors qu’il était sur le point de déménager, Aster a imaginé un homme vivant dans un appartement comme le sien, paralysé par l’anxiété, ayant peur de presque tout, et se préparant à visiter sa mère – ce qu’il n’arrive pas à faire , explique dans un communiqué Sphère Films, le distributeur québécois de Beau Is Afraid.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

J’aurais voulu que ce soit mon premier film, mais le scénario à ce moment-là était un peu artificiel, voire caricatural, pas assez émotif, a indiqué le cinéaste de 36 ans. Mais d’emblée, c’était déjà un récit picaresque intensément freudien .

Beau est quelqu’un dont le développement semble avoir été brusquement interrompu, a-t-il ajouté. Il y a beaucoup de choses en lui qu’il ne comprend pas et sur lesquelles il doit travailler. Il est rongé par l’anxiété, prisonnier de son propre corps, et paralysé dans un état quasi adolescent.

Pour meubler son récit aux consonances existentielles et surréalistes, Ari Aster dit s’être inspiré de grands noms de la littérature comme Borges, Kafka et Cervantès. Malgré la qualité labyrinthique de l’intrigue, le réalisateur maintient qu’il a fait un film pour le grand public.

J’espère que ce sera excitant et divertissant, que les gens vont ressentir des choses , a-t-il exprimé en entrevue avec l’Associated Press. Ari Aster s’attend toutefois à ce que bien des personnes ne sachent pas trop quoi en penser .

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Beau is Afraid a été tourné en pleine pandémie de COVID-19 à Montréal et dans les environs entre les mois de juin et d’octobre 2021.

Le parc-nature du Cap-Saint-Jacques, dans l’ouest de l’Île, ainsi que Saint-Bruno-de-Montarville, près de Longueuil, ont notamment servi de cadre pour illustrer le riche univers visuel imaginé par Ari Aster.

Plusieurs artistes québécois ont participé au tournage, tant devant que derrière la caméra. Théodore Pellerin incarne dans le film l’un des fils du personnage principal, tandis qu’Emmanuel Schwartz, Manuel Tadros, Catherine Bérubé et Luis Oliva y campent des rôles plus mineurs.

La mère de Beau est interprétée par Patti LuPone, une légende de Broadway. Le film met également en vedette Amy Ryan, Nathan Lane, Parker Posey et Denis Ménochet, acteur français qu’on a récemment pu voir jouer Romain Gary dans le drame québécois Chien blanc, d’Anaïs Barbeau-Lavalette.