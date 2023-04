Le Lightning foudroie les Maple Leafs lors du premier match

L'équipe floridienne, qui a remporté deux coupes Stanley en 2020 et 2021 et pris part à une autre finale l'an dernier, a démontré qu'il ne fallait pas tirer de conclusions de sa fin de saison difficile. Elle a imposé le rythme dès le départ et répliqué à la seule tentative de remontée des Leafs par une pluie de buts en avantage numérique.

Nous avions un plan et nous nous y sommes tenus. C’est quelque chose qui fonctionne. Tout le monde y adhère et vous l’avez vu en première période, on s’y est tenu, on a fait ce que l’on devait faire et on a su marquer deux buts assez tôt , a expliqué le vétéran Corey Perry après le match.

Le Lightning a effectivement pris le contrôle du match dès la mise au jeu initiale. Le Français Pierre-Édouard Bellemare a coiffé une belle présence de son trio avec un but après seulement 1:18 de jeu. Six minutes plus tard, son coéquipier Anthony Cirelli a assené l'équivalent d'un coup de poing au ventre des locaux en sautant sur une rondelle libre devant le filet des Leafs pour faire 2-0.

Une pénalité au défenseur TJ Brodie en fin de période a ouvert la porte à une récidive des ténors floridiens. Nikita Kucherov a fait mouche en avantage numérique avec seulement quatre secondes à faire à la période et l'écart était de trois buts soudainement.

Le Lightning a triomphé grâce à son expérience des dernières années en séries, selon Corey Perry. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Les Maple Leafs n'ont cependant pas baissé les bras et ont repris vie grâce à leurs unités spéciales en deuxième période.

Ryan O'Reilly, acquis à la date limite des échanges pour sa réputation de joueur important en séries, a enfilé le premier but de Toronto à l'avantage d'un homme. Le brio de Mitch Marner et Alexander Kerfoot en désavantage numérique a semblé donner des ailes à leurs coéquipiers par la suite. William Nylander les a récompensés avec un autre but en avantage numérique quelques minutes plus tard. L'écart n'était alors plus que d'un but.

Tampa Bay a cependant résisté à cette tentative de remontée des locaux en marquant trois buts en avantage numérique grâce au manque de discipline des Torontois. Brayden Point a marqué deux fois pour atteindre le plateau des 40 filets en séries en carrière et Corey Perry a ajouté l'autre but.

Une pénalité majeure décernée à Michael Bunting, des Leafs, a particulièrement fait mal à son équipe alors que deux des buts du Lightning ont été inscrits en conséquence. Il a frappé le défenseur Erik Cernak à la tête, ce qui lui a valu d'être expulsé du match. À partir de ce moment, l'issue du match était scellée.

Joseph Woll a pris la relève d'Ilya Samsonov devant le filet du côté torontois en troisième période. Ross Colton, du Lightning, et Calle Järnkork, des Leafs, ont chacun ajouté un but au pointage.

Nous sommes déçus de la tournure de la soirée. Nous devons être meilleurs. Ça ne fait aucun doute , a évalué le capitaine des Maple Leafs, John Tavares.

Ces appels [des arbitres] qui peuvent aller d’un bord comme de l’autre vont sûrement aller en leur faveur. Ils ont fait trois finales d’affilée alors on doit être extrêmement disciplinés pour éviter le banc des punitions et comprendre où se trouve la ligne qu’on ne peut pas franchir , a-t-il ajouté concernant l'indiscipline des siens.

C’est une série. Ce n’est pas le départ qu’on voulait [connaître], mais ce n’est qu’un match. On a une chance jeudi de prendre le contrôle à nouveau. Il n’y a rien qu’on peut faire maintenant. On doit regarder ce qu’on peut tirer de ce match, nous montrer sous notre meilleur jour et voir à partir de là , a dit Auston Matthews.

Une victoire qui n'est pas sans conséquence pour Tampa Bay

Erik Cernak est l'un de trois joueurs du Lightning à ne pas avoir complété le match. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Le Lightning a obtenu la victoire, mais il n'est pas sorti indemne de cette rencontre. Il a perdu les services de trois joueurs au fil du match, soit l'attaquant Michael Eyssimont et les défenseurs Victor Hedman et Erik Cernak.

Eyssimont a été frappé durement par Jake McCabe avec 6:16 à faire à la deuxième période. Il a retraité au vestiaire, visiblement sonné et n'est pas revenu au jeu. Cernak n'a pas non plus fini la rencontre après le coup qu'il a reçu de Bunting.

Quant à l'absence de Hedman, qui a quitté le match en fin de première période, son entraîneur a parlé d'une surprise , mais il ne croit pas qu'il soit blessé sérieusement.

C'est le genre de blessures où il faudra attendre la nuit et voir demain ce qui en est , a indiqué Jon Cooper.

Les Maple Leafs et le Lightning se retrouveront jeudi soir toujours à Toronto pour le deuxième match de leur série de premier tour.

Si Tampa Bay a une fiche de 13 victoires et 2 défaites lorsqu'il mène une série après le premier match, les partisans des Maple Leafs peuvent toujours se rassurer en se disant que leurs favoris ont un dossier de 8-3 lorsqu'ils perdent le premier match à domicile dans une série au meilleur de sept matchs.

Même l'entraîneur du Lightning a diminué l'importance de la victoire des siens après la rencontre.