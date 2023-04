L’École secondaire des Grandes-Marées de La Baie poursuit son virage vert

Ils se sont fixés pour objectif de réduire les déchets produits à l'école et sensibiliser la communauté étudiante et enseignante à l'importance de diminuer leur empreinte environnementale.

Le Bistro 71 de l'École secondaire des Grandes-Marées comprend désormais des contenants réutilisables pour les barbotines et le maïs soufflé, plutôt que des récipients jetables.

Il y avait beaucoup de déchets qui étaient créés avec les verres à slush et les sacs à popcorn. Avec le projet Eurêko, on a fait l'acquisition d'un lave-vaisselle et de vaisselle réutilisable , a expliqué l’étudiant Jean-Alexis Brochu, président de l’École secondaire des Grandes-Marées.

Grâce à une subvention de 107 000 $ versée par Recyc-Québec et un montant de 40 000 $ investi par l'école, le comité Green Bay et le gouvernement étudiant ont pu mener à bien leur projet qui vise à court-circuiter la vie de certains objets en les réduisant à la source.

On arrive avec eux pour leur dire qu'il y aurait une subvention à la source et nous faire dire : OK. C'est wow. On est content , s’est réjouie Julie Bolduc, chargée de projets pour Eurêko.

Le plan d’action pour la réduction à la source et le réemploi prévoit, à terme, l’élimination des bouteilles d’eau, des emballages et des pellicules plastique. Les verres en styromousse et en carton ciré, les bâtonnets à café, les pailles et les sachets de sucre, de sel et de poivre seront aussi bannis de l'école.

Mardi matin, les élèves et des membres du personnel ont levé le voile sur le projet « Court-circuitez le cycle de vie de l’objet ». Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Avec l'implantation de notre système de consigne, ça nous permet de réduire en grand nombre et c'est très apprécié d'ailleurs par nos concierges , a mentionné Quenté Sanchez, animateur, vie spirituelle et engagement communautaire.

En plus d'alléger la tâche des préposés à l'entretien, le court-circuitage des objets à usage unique est un geste concret pour la santé et le bien-être de la planète.

Voir qu'on apporte un changement va donner à la génération future le goût de s'impliquer dans leur école parce que c'est vraiment ça qui fait la différence , a fait part Juliette Saint-Gelais, vice-présidente de l’école.

Les projets, les initiatives, c'est les jeunes qui ont les idées. Quand il y a un intérêt, quand ça part directement et intrinsèquement de l'élève, je pense que ça fait toute la différence , a enchaîné Déborah Simard, coordonnatrice, programme citoyenneté responsable.

En fin de mandat, la ministre de l'Environnement de l'école croit avoir rempli tous ses engagements.

Je sais que je ne serai plus là pour le voir, mais l'an prochain, j'ai une petite sœur qui entre à l'école. Le fait que ces projets se concrétisent et seront en place pour son année scolaire pour que sa vie scolaire à elle soit améliorée me rend tellement épanouie , a conclu Annabelle Gauthier.

Le prochain défi des élèves de l'École secondaire des Grandes-Marées sera de s'attaquer à la cafétéria. C'est à cet endroit que l'on retrouve le plus de déchets.

D'après un reportage de Mélyssa Gagnon