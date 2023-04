Québec solidaire souhaite encadrer davantage les claims miniers

La porte-parole de QS en matière de ressources naturelles, Alejandra Zaga Mendez, estime que cette mesure permettrait au gouvernement d’être mieux préparé face à l’augmentation marquée des claims miniers. En Abitibi-Témiscamingue, la superficie du territoire sous titres miniers a bondi de 46 % au cours des deux dernières années.

Avec ça, on veut donner le temps à la ministre des Ressources naturelles, qui a l’intention de revoir les outils d’encadrement, de faire les choses comme il faut. On veut lui permettre d’écouter les préoccupations des citoyens, des MRC et des municipalités qui se mobilisent , mentionne la députée de Verdun.

Le mois dernier, la ministre des Ressources naturelles, Maïté Blanchette Vézina, avait qualifié le principe d’imposer un moratoire sur les claims miniers de dangereux .

L’obtention de claims miniers serait aussi trop facile, selon Alejandra Zaga Mendez, qui rappelle que l’achat de ces titres peut se faire par carte de crédit à partir du site web du ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

Les claims miniers permettent à une entreprise ou à un particulier d’avoir le droit exclusif d’explorer le sol délimité.

Pour donner des outils aux municipalités

Le projet de loi mettrait aussi fin à la préséance de la Loi sur les mines dans la Loi sur l'aménagement du territoire, ce qui permettrait de mieux prévoir l'avènement d'activités d'exploitation et d'exploration minière, selon Mme Zaga-Mendez.

Cette proposition est notamment soutenue par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et par la Fédération québécoise des municipalités (FQM).

En ce moment, les municipalités n’ont pas le pouvoir de décider où on peut avoir des activités minières. Ça revient toujours au ministère. Ce qu’on propose, c’est de donner les outils aux municipalités pour décider où on peut et où on ne peut pas explorer , explique Alejandra Zaga Mendez.

Au total, 13 MRC et 172 municipalités se sont aussi jointes à l’UMQ et à la FQM pour demander l’abrogation de l’article 246 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, afin de mettre un terme à la préséance des activités minières sur les autres formes de gestion du territoire.