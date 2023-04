Ottawa et des municipalités de l’est ontarien se préparent aux inondations

À Ottawa et dans l’est ontarien, la fonte rapide d'importantes accumulations de neige a gonflé le cours d'eau et des avertissements d'inondation sont en vigueur, à différent degré, entre les communautés riveraines d'Arnprior et Hawkesbury.

En Ontario, l'organisme Conservation de la Nation Sud travaille avec les maires et équipes d'urgence des municipalités le long de la rivière des Outaouais pour s'assurer que la situation est sous contrôle.

Selon l'analyste des ressources hydriques de l’organisme, Gianmarco Maggiore, on ne prévoit pas pour l'instant des inondations aussi importantes que celles vues au cours des dernières années.

On a des systèmes en place pour gérer les niveaux d'eau en termes de barrages hydriques et on fait tout ce qu'on peut pour gérer la situation. On travaille avec les municipalités pour protéger les secteurs les plus à risques, comme avec des sacs de sable.

Les précipitations prévues au cours de la fin de semaine pourraient toutefois modifier les prévisions des organisations qui surveillent la rivière.

Du côté d’Ottawa et les environs, les secteurs du lac des Chats, de la région de la baie Constance, de Britannia / Lac Deschênes sont sous haute surveillance depuis plusieurs heures, alors que les niveaux d’eau ont gagné certains terrains et certaines routes.

La situation au parc Britannia à Ottawa, mardi. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

À Clarence-Rockland, dans l’est ontarien, la municipalité s'active pour aider les citoyens à se protéger des inondations. La pluie prévue au cours des prochains jours préoccupe les autorités.

Des conteneurs remplis de matériel pour fabriquer des sacs de sable ont été laissés à des endroits stratégiques, notamment sur les chemins Voisine, Pago et Wilson. Les citoyens pourront y trouver des sacs, du sable et des pelles, mais aussi une trousse de premiers soins et une tente pour se protéger.

Les employés municipaux font régulièrement des tournées de ces conteneurs pour s’assurer qu’il ne manque pas de matériel. Aucun bénévole n'est requis pour le moment.

Le secteur de Cumberland, certains quartiers riverains dans la municipalité d’Alfred-Plantagenet et de la Cité de Clarence-Rockland sont surveillés de près par les autorités.