Un ramadan sous le signe de l’inflation dans la région de la capitale nationale

Le ramadan est un mois de jeûne et de prières, et aussi un mois de rassemblement et de dons.

Chaque année, pendant tout ce mois, le Centre islamique de l’Outaouais (CIO) organise le repas du soir pour rompre le jeûne en communauté, appelé l'iftar. Toutes les personnes dans le besoin, des familles, des étudiants et d’autres y sont invitées à manger gratuitement.

C’est une occasion de pratiquer la gratitude , explique Meriam Meddeb, membre du conseil d’administration du CIO et directrice des affaires sociales, culturelles et sportives.

Meriam Meddeb observe que la hausse du prix du panier d’épicerie en Outaouais est venue de pair avec le nombre de participants aux soupers de ramadan. Selon elle, la clientèle a doublé, comparé aux années précédentes.

Au retour de la pandémie l’an dernier, chaque soir, le Centre recevait un maximum de 100 personnes dans le besoin. Cette année, le nombre pouvait atteindre jusqu’à 200 personnes, certains soirs, surtout les fins de semaine.

Malgré l’acquisition d’un nouveau local, à Gatineau, pour agrandir le centre, le Centre islamique de l’Outaouais n’arrive pas à accueillir tout le monde, on a du mal à se placer durant les soirées , insiste madame Meddeb. Même avec ce nouveau local, on est vraiment serré .

Une situation similaire à Ottawa

Même son de cloche du côté de la banque alimentaire Sadaqa, à Ottawa. L’organisme de bienfaisance, qui offre des paniers de nourriture chaque mois, depuis 2007, aux personnes en nécessité, offre aussi un panier supplémentaire pendant le mois du ramadan.

Seulement trois semaines après le début du ramadan, ce sont 420 familles qui avaient pu profiter des paniers du mois du ramadan. Selon le responsable de la banque alimentaire Sadaqa, Salim Jam, c’est une augmentation de 15 à 20 %. Une véritable famine s'est installée dans nos communautés , se désole-t-il.

« La sécurité alimentaire est une saga sans fin. » — Une citation de Salim Jam, responsable de la banque alimentaire Sadaqa.

L’an dernier, un panier d’épicerie à la banque alimentaire de Sadaqa s’estimait à environ 100 $ chacun. En 2023, un panier similaire s’élève à 150 $. Le prix de l’huile de cuisson est une des principales causes de cette augmentation, soutient Salim Jam.

Au CIO , habituellement, chaque souper pendant le mois de ramadan coûte environ 500 $. Cette année, Meriam Meddeb soutient que ce prix peut s’élever jusqu’à 1000 $ par soir. Une augmentation considérable […], mais heureusement, les dons sur lesquels on compte sont toujours là , conclut-elle.

La banque alimentaire Sadaqa à Ottawa offre des paniers d'épicerie halal tous les mois aux personnes dans le besoin. Photo : Gracieuseté de Salim Jam

Bénévoles et dons, toujours au rendez-vous

Pour réussir à aider le plus grand nombre de personnes possibles pendant ce mois saint pour les musulmans, ces organismes peuvent s’appuyer sur les bénévoles, ainsi que sur la générosité des donateurs.

La banque alimentaire reçoit l'aide de 15 bénévoles pour préparer, distribuer les boîtes d’épicerie et gérer la logistique. Parmi eux, Nancie Amina Barhoumi fait du bénévolat auprès de l’organisme depuis son existence. Elle s'y rend à cœur joie pour prêter main forte à son équipe.

On ne fait pas que du bénévolat, on devient une famille. Je suis impatiente d'être jeudi, samedi ou dimanche pour aller à la banque alimentaire Sadaqa , raconte-t-elle avec un grand sourire aux lèvres. C’est vraiment une équipe dynamique, bien que nos heures passées sont très occupées, on trouve toujours le temps de rire, de faire des blagues, etc.

Au CIO , ce sont une dizaine de jeunes et d’étudiants qui viennent mettre la main à la pâte. Passant par la logistique jusqu’à l’organisation des prières, ils n’hésitent pas à offrir l’aide nécessaire pour que les soirées de ramadan se passent bien pour tous. Les femmes des communautés musulmanes cuisinent des plats de leurs pays respectifs à servir pendant l’iftar. Ainsi, chaque personne peut goûter à différents plats culturels.

C’est vraiment notre richesse. On ne peut pas fonctionner sans nos bénévoles , dit Meriam Meddeb avec conviction.

Nancie Amina Barhoumi (à gauche) s'implique bénévolement auprès de la banque alimentaire Sadaqa, à Ottawa, depuis 2006. Photo : Gracieuseté de Salim Jam

Manque de dons et de bénévoles, un fléau à travers le pays malgré tout

L’organisme CanaDon a sondé 3000 organismes caritatifs au Canada. Plus de la moitié, soit 57 % d’entre eux, ont de la difficulté à répondre aux besoins croissants auxquels ils sont confrontés. La collecte de dons et le manque de bénévoles en sont les principales causes.

En effet, un tiers des organismes soutiennent que leur financement est inférieur à celui d’avant la pandémie, alors que 55 % d’entre eux disent recevoir moins d’aide de bénévoles depuis la COVID-19. Selon le dernier rapport de CanaDon publié au début du mois d’avril, deux Canadiens sur 10 disent avoir l’intention de recourir à des services caritatifs pour répondre à des besoins essentiels au cours des six prochains mois , peut-on lire dans leur communiqué.

Les organisations caritatives servent de filet de sécurité sociale dans les moments difficiles et elles sont en mesure d'apporter ce soutien aux Canadiens dans le besoin , déclare Nicole Danesi, responsable des relations publiques à CanaDon.

Pour Nicole Danesi, le fait qu’il y ait moins de Canadiens qui donnent ajoute une difficulté importante pour les œuvres de charité.