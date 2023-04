Des élections partielles à Petite-Vallée en juin prochain

Le poste a été laissé vacant par l’ancienne mairesse, Mélanie Clavet, qui a démissionné en mars dernier. La Municipalité disposait de quatre mois pour déclencher le processus d’élection.

Le président d’élections et directeur général de Petite-Vallée, Simon Côté, indique que les personnes intéressées par le poste pourront déposer leur candidature du 5 mai au 19 mai, à 16 h 30. Le vote par anticipation aurait quant à lui lieu le 11 juin.

Si une seule personne dépose sa candidature lors de la période déterminée, celle-ci sera élue par acclamation. La tenue de l'élection partielle est conditionnelle au dépôt de plus qu'une candidature.

Si l’une des conseillères ou conseillers [actuels] décidait de se [présenter] à la mairie, ils auraient deux choix, soit démissionner avant le 5 mai donc avant le début du dépôt des candidatures ou d’attendre et de déposer à la date limite le 19 mai , explique M. Côté.

Si un conseiller actuel venait à choisir la deuxième option, une seconde élection partielle devra être déclenchée pour combler le poste de conseiller qui aurait été abandonné , poursuit Simon Côté.

Lors de l’annonce de son départ, l’ex-mairesse avait fait allusion à un contexte de menaces et d’agressions verbales qui prévaut dans des petites communautés.

Mélanie Clavet avait aussi déploré des conditions financières qu’elle juge inadéquates et qui font en sorte qu’un élu à la mairie doit également avoir un emploi à temps plein.

Simon Côté précise que l’ambiance est très bonne au conseil municipal de la municipalité de 130 résidents.

Le conseil fonctionne plutôt bien et on a de nouvelles recrues qui sont entrées en poste l’année passée et pour la suite on espère juste une bonne continuité des dossiers qui sont en cours , ajoute-t-il.

M. Côté se dit également optimiste pour la suite des choses et croit que le poste à la mairie suscitera de l’intérêt.

Avec les informations de Roxanne Langlois.