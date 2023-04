Tout au long des festivités, les cinéphiles pourront rencontrer divers cinéastes et participer à des discussions après certaines projections. Pour les plus petits, des activités familiales et une programmation scolaire seront offertes.

Au total, 21 longs-métrages et 21 courts-métrages seront présentés. Ils regroupent à la fois des documentaires, des comédies, des drames et des films d’animation.

Le Festival Cinergie se déroulera au Roxy Theatre de Saskatoon, situé sur la 20e rue Ouest. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Vincent H. Turgeon

Le jeudi 11 mai, une soirée Coup de projecteur sur l’Ouest permettra aux festivaliers de visionner le documentaire Assez french d’Alexis Normand. La projection sera suivie d’une discussion avec la Fransaskoise et sa famille.

Le documentaire Ma course folle vers un maillot deux pièces, réalisé par Francine Hébert, sera aussi projeté. Les cinéphiles pourront, par la suite, en discuter avec la protagoniste et scénariste du long-métrage, Rachel Duperrault, ainsi qu’avec la directrice générale du Festival international du Cinéma Francophone en Acadie, Mélanie Clériot.

Le lendemain, une soirée gala aura lieu dès 17 h au Roxy Theatre où un buffet sera offert. Les participants pourront manger en écoutant la musique du violoniste fransaskois Joe Jackson. Le tout sera suivi de la projection du court-métrage Inniun ueshkat mak anutshish de Mary Menie Mark, présenté par Wapikoni Mobile, puis du long-métrage Rosie de la Métisse saskatchewanaise Gail Maurice.

Par ailleurs, trois films seront présentés aux élèves fransaskois et francophiles de 5 à 17 ans dans le cadre de la programmation scolaire. Avec chaque projection, un dossier pédagogique sera préparé et une discussion présentée par l’Association des parents fransaskois (APF) sera organisée avec les élèves.

L’Association jeunesse fransaskoise offrira également un laissez-passer à tous les élèves participant au programme scolaire afin de leur permettre de profiter du reste du festival, et ce gratuitement.

Pour les plus vieux, des projections nocturnes seront organisées, une nouveauté pour Cinergie 2023.

Pour les couche-tard et les aimants de la nuit, nous avons organisé une sélection de drames sombres, de comédies horrifiantes et de thrillers à profiter en soirée! , explique-t-on dans le communiqué du festival.