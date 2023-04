L’hospitalisation à domicile en santé mentale partout au Québec

Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a aussi l’intention de changer le mode de triage des patients qui se présentent en crise aux urgences, afin qu’ils n’attendent plus d’être vus strictement par un urgentologue. Il songe à la création d’un trio composé d’une infirmière spécialisée, d’un travailleur social et d’un organisateur communautaire, qui pourrait accueillir et diriger les patients vers les ressources appropriées.

« Il faut que les médecins urgentologues acceptent que certains patients ne seront pas vus par eux. Le triage en santé mentale en amont de l’urgentologue, c’est tout un changement de culture », dit-il.

Le ministre Carmant est convaincu que ces changements permettront non seulement un meilleur suivi en santé mentale, mais aussi de libérer des lits d’hôpitaux.

« Les patients en santé mentale passent trop de temps dans nos urgences. Les séjours sont les plus longs du système. On peut être hospitalisé 40 jours, donc ça bloque les autres patients qui sont incapables de monter aux étages », nous explique-t-il au cours d'une tournée qui l’a mené au CHUL, à Québec.

Enjeux d’espace et de sécurité

Lors de notre passage avec le ministre à l’urgence psychiatrique du CHUL, les 13 lits disponibles étaient tous occupés. Une dizaine de patients supplémentaires avec un problème de santé mentale se trouvaient à l’urgence normale, en attente de leur hospitalisation en psychiatrie. Certains avaient été amenés par des policiers.

Lionel Carmant a été interpellé par des travailleurs de la santé, inquiets de l’augmentation des patients en crise depuis la pandémie. Son intervention a permis notamment l’ajout d’un gardien de sécurité, mais il doit s’attaquer au problème de fond : l’urgence est trop souvent la seule porte d’entrée du réseau pour les patients désorganisés qui doivent obtenir des soins en santé mentale.

L’enjeu n’en est pas seulement un de sécurité, mais aussi d’espace.

« Les gens qui ont un problème de santé mentale sont classifiés comme peu urgents, donc ils peuvent attendre une douzaine d’heures dans nos salles d’attente. Si on vient pour un problème d’anxiété ou de dépression par exemple, on peut se désorganiser encore plus pendant ce temps d’attente-là. On doit les gérer plus rapidement et les réorienter vers d’autres services. » — Une citation de Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

Hospitalisé dans son salon

L’hospitalisation à domicile s’avère une solution privilégiée, selon lui.

Nous avons assisté à l’intervention de l’une des équipes, composée d’une psychiatre et d’un infirmier-clinicien, dont le patient souffre d’une maladie affective bipolaire. Gille Bellemare est père de famille de trois enfants, marié depuis une quarantaine d’années, et il est propriétaire d’une entreprise.

En février dernier, rien ne va plus. Il ne dort presque pas, prend des décisions irrationnelles qui l’affectent gravement, ainsi que son entourage. N'ayant pas de médecin de famille, il se rend dans une clinique sans rendez-vous, qui le réfère l’urgence de l’hôpital le plus proche en constatant qu’il traverse une crise aiguë.

« Ils m’ont donné le dernier lit qu’il restait, dans une grande chambre où les gens peuvent se frapper sur les murs. Ensuite, ils m’ont expliqué que j’avais le choix de rester à l’urgence psychiatrique ou de prendre un traitement à domicile. » Il a choisi de se faire traiter dans le confort de sa maison.

Depuis, il reçoit la visite de la médecin psychiatre Dre Marie-Frédérique Leclerc et de l’infirmier-clinicien Alexandre Boisvert au minimum trois fois par semaine, ou plus selon son état. Il peut également les joindre au téléphone dès qu’il a besoin de leur parler.

Un suivi quotidien

Durant sa consultation à laquelle nous avons assisté, la Dre Leclerc est en mesure d’ajuster sa médication. Le duo d’intervenants pose également des questions à la conjointe de M. Bellemare pour mesurer l’amélioration de sa santé mentale.

« On va être là le temps qu’on juge nécessaire pour stabiliser les choses et s’assurer de connecter le patient au bon service pour la suite après nous », explique Alexandre Boisvert. Un suivi varie généralement entre six et dix semaines, mais aucune limite n’est prévue.

« On traite des patients qui présentent des épisodes assez importants, que ce soit une psychose ou une dépression sévère, par exemple, qui nécessiterait une hospitalisation. En ayant les gens dans leur milieu de vie et non à l’hôpital, on a accès aussi aux habitudes de vie, à leur consommation, et on voit s’il y a d’autres problématiques dans leur environnement. » — Une citation de Dre Marie-Frédérique Leclerc

Il est même déjà arrivé que les intervenants accompagnent un patient au travail, à son entraînement ou à l’école pour un suivi clinique.

Appel aux CLSC

Pour les autres cas, qui ne nécessitent pas une hospitalisation psychiatrique, mais une prise en charge rapide, le ministre Carmant fait appel aux CLSC . « On veut utiliser les équipes psychosociales dans nos CLSC et travailler avec eux pour faire du sans rendez-vous en santé mentale », explique-t-il.

Concrètement, il travaille sur la création d’équipes d’interventions rapides dans la communauté. Ce modèle existe déjà dans certaines régions, mais il juge qu’il faudrait l’appliquer partout.