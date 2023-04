Un comité indépendant recommande d’augmenter de 21 % le salaire des élus à Québec

Les allers-retours constants entre Québec et la circonscription, les dossiers de citoyens à régler à toute heure, une présence sept jours sur sept, sans compter la fréquence des menaces à leur sécurité… autant de raisons, sinon plus, d’augmenter l’indemnité annuelle des parlementaires, dès cette année.

Le rapport du Comité consultatif indépendant chargé d’étudier la question pour le Bureau de l’Assemblée nationale plaide pour un rattrapage salarial des députés. Il recommande de faire passer leur indemnité annuelle de 101 561 $ à 131 766 $.

Il s’agit bel et bien d’une augmentation de 21 %, puisqu’il faut inclure dans le calcul certains paramètres liés à l’allocation de dépenses à laquelle ils ont également droit.

En incluant cette allocation, leur rémunération totale s’élèverait à 169 950 $. Cela équivaut au maximum de l’échelle pour les dirigeants d’un organisme du gouvernement. À titre comparatif, l’attaché politique ou le conseiller d’un député peut actuellement obtenir une indemnité annuelle supérieure à celle de son employeur, avec 106 126 $.

Recommandation d’augmenter le salaire du premier ministre

Certains élus reçoivent un montant additionnel parce qu’ils occupent des fonctions supplémentaires. En suivant la recommandation du comité, le premier ministre gagnerait 270 120 $ au lieu de 208 200 $ à l'heure actuelle.

L’indemnité d’un ministre passerait de 177 732 $ à 230 591 $, ce qui serait toujours en deçà du salaire de son sous-ministre, qui peut gagner jusqu’à 281 876 $.

Le Comité consultatif fait valoir que la fonction précaire, la charge de travail importante et la conciliation travail-famille-vie personnelle sont particulièrement difficiles. Un sondage réalisé en 2019 montre que les parlementaires consacrent en moyenne 63 heures par semaine à leur travail, en plus de 10 heures par semaine à leurs déplacements professionnels.

Des conditions de travail insatisfaisantes découragent les talents et c’est la démocratie qui en souffre , peut-on lire dans le rapport obtenu par Radio-Canada.

Il ajoute que les perspectives d’emploi ou les possibilités de reconversion après une carrière politique sont plus rares et difficiles, contrairement à la croyance populaire. C’est le cas particulièrement des ex-ministres qui sont soumis à des règles strictes d’éthique et de déontologie, qui les empêchent de postuler à des emplois en lien avec leur ancien portefeuille.

« Le Comité est d’avis que le montant proposé est juste et approprié et qu’il permet de reconnaître la véritable valeur de la fonction de député […] cette fonction s’est complexifiée et intensifiée ces dernières années. Les parlementaires doivent être rémunérés à la hauteur de leurs responsabilités. » — Une citation de Comité consultatif indépendant sur la révision de l’indemnité annuelle des membres de l’Assemblée nationale

Comparaison avec les autres provinces

Le Comité consultatif indépendant est composé de deux ex-élus : le péquiste Martin Ouellet et la libérale Lise Thériault, ainsi que d'un expert en ressources humaines, Jérôme Côté.

Ils se sont notamment intéressés à la rémunération des parlementaires de la Chambre des communes à Ottawa ainsi qu’à celle des élus de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et de l’Alberta.

Même avec l’augmentation recommandée, l’indemnité annuelle serait beaucoup moins importante que celle des députés fédéraux, qui gagnent 194 600 $. Mais par rapport aux autres provinces, le salaire des élus québécois semble compétitif, puisque l’Assemblée nationale est le seul corps législatif provincial dont les élus bénéficient d'une allocation de dépenses de 20 256 $, en plus d’une allocation de déplacement variant de 9900 $ à 24 600 $, selon la circonscription.

Cependant, le comité argue qu’il faut considérer la situation particulière du Québec. Contrairement aux autres provinces, les élus doivent se pencher sur davantage de dossiers de compétences constitutionnelles, comme les services de garde et l’habitation.

La rémunération des élus fédéraux a augmenté de 21 % depuis 2013. Celle des élus de la Colombie-Britannique a crû de 13 %, tandis que l’Ontario a choisi d’appliquer un gel depuis 2009. En Alberta, les députés ont subi deux réductions de 5 % en 2015 et en 2019.

Un exercice délicat, mais nécessaire

Bien que l’indemnité annuelle des députés de l’Assemblée nationale ait été indexée au fil des années, elle n’a pas été augmentée depuis deux décennies. Même si des rapports en ont déjà fait la recommandation, modifier les conditions de travail des élus a toujours suscité un certain malaise dans la classe politique et une crainte des critiques.

Les parlementaires eux-mêmes n’ont jamais voulu appliquer les recommandations, alléguant un conflit d’intérêts. C’est pourquoi le Comité consultatif évoque l’importance de faire de la pédagogie pour bien expliquer le travail d’un député, qu’il juge méconnu du public.

En effet, de nombreux députés nous ont affirmé que leur travail s’est complexifié au cours des dernières années, mais qu’il règne une certaine incompréhension au sujet de leurs multiples rôles.

Durant la pandémie, par exemple, ils ont agi comme intervenants psychosociaux auprès de nombreux citoyens. Les textes législatifs sont souvent complexes et sensibles, comme celui de la Loi sur les soins de fin de vie. D’ailleurs, les députés des plus petites formations politiques se voient confier une charge de travail supplémentaire, avec un nombre de dossiers importants.

La majorité d’entre eux se sentent aussi scrutés à la loupe par les médias et la population, ce qui leur met une pression particulièrement forte. Sans parler de la gestion des différents médias sociaux, qui occupent une place de plus en plus importante dans leurs communications.

Le contexte sécuritaire est aussi de plus en plus préoccupant, comme l’a démontré la dernière campagne électorale, durant laquelle plusieurs ont porté plainte à la police à la suite de menaces reçues.

Un mécanisme automatique pour la suite des choses

À l’avenir, pour éviter que les parlementaires votent pour leur propre augmentation de salaire, le comité recommande que l’indemnité annuelle soit majorée de façon équivalente à celle des dirigeants d’organismes du gouvernement.

Il recommande aussi la création d’un comité permanent ayant pour mandat de revoir périodiquement les conditions de travail.

Enfin, le Comité consultatif est d’avis que la réflexion doit se poursuivre afin que les conditions de travail et de rémunération des élus soient analysées globalement. Son mandat portait uniquement sur la révision de l’indemnité annuelle. Le régime de retraite, l’allocation de transition et le remboursement de certaines dépenses n’en faisaient pas partie.