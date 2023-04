Une stratégie pour pallier la pénurie de main-d’œuvre en santé réclamée par un syndicat

Quelques dizaines de représentants syndicaux ont manifesté en ce sens mardi devant l’Assemblée législative à Edmonton. Ils affirment qu’au moins un millier de postes ne sont pas pourvus chaque jour et que la charge de travail de leurs 95 000 membres ne cesse d’augmenter depuis des années.

En date du 18 avril, 1299 postes d’infirmières et dans des services d’urgences étaient affichés sur le site de Services de santé Alberta.

Services de santé Alberta est très rapide à engager des employés contractuels d’agences plutôt que de travailler avec leur service de ressources humaines pour trouver les employés manquants , dénonce Sandra Azocar, vice-présidente du syndicat.

À son avis, les conditions de travail difficiles font fuir les employés vers le secteur privé ou les font changer de carrière. La solution immédiate passe par de meilleures conditions de travail, croit-elle.

Nous voulons que [le gouvernement] valorise le travail quotidien de nos membres en leur payant un salaire qui ne les oblige pas à travailler deux ou trois emplois pour joindre les deux bouts. Nous voulons qu’ils puissent travailler et revenir à la maison voir leur famille, qu’ils aient un équilibre travail-vie familiale , continue-t-elle.

« Nos membres sont fatigués d’aller au travail chaque jour avec l’attente qu’ils travaillent un nombre d’heures déraisonnable, qui leur retire la possibilité d’une vie normale. » — Une citation de Sandra Azocar, vice-présidente, Syndicat des employés de la fonction publique de l’Alberta

Jesse Philp, qui travaille dans un service d’urgence du centre de la province, lance un cri du cœur au prochain gouvernement. Les travailleurs de première ligne se soucient des Albertains et font ce qu’ils peuvent avec ce qu’ils ont, au détriment de notre santé mentale et physique , affirme-t-elle.

« Nous sommes épuisés. Nous avons besoin de changement. Nous avons besoin d’aide. » — Une citation de Jesse Philp, représentante syndicale des infirmières auxiliaires du centre de l’Alberta

Des promesses pour recruter plus de personnel de la santé

Le budget provincial de cette année prévoit l’embauche de l'équivalent de 3570 employés à temps plein au sein de Services de santé Alberta. Le gouvernement conservateur uni de Danielle Smith a promis ces derniers mois d’accélérer le recrutement du personnel de la santé de diverses manières.

Il promet notamment de créer 120 places dans les programmes de médecine, une augmentation de 34 %. Il espère aussi recruter du personnel de la santé à l’extérieur de la province et du pays. Il a également mis en place divers projets pilotes, notamment pour du transport médical non urgent fait par des entreprises privées.

Le Parti conservateur uni n’a pas répondu à notre demande d'informations sur les demandes du syndicat liées spécifiquement au salaire et aux horaires de travail.

De son côté, le Nouveau Parti démocratique (NPD) promet que s’il est élu, il lancera la plus grande campagne de recrutement du personnel de la santé de l’histoire de la province, mais il n’a pas encore dévoilé de détails à ce sujet.

Durant les quatre dernières années, nous avons vu des compressions budgétaires dévastatrices et un manque de soutien aux employés de la santé en première ligne de la part de Danielle Smith et du Parti conservateur uni , affirme le porte-parole en matière de santé du NPD , David Shepherd.

Ils ont ignoré les demandes des ambulanciers de terminer leur quart de travail à temps et de se voir offrir un travail à temps plein, et sont partis en guerre avec les travailleurs de la santé en déchirant l’entente avec les médecins et menaçant de faire des mises à pied et des coupures salariales , continue-t-il.