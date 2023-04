Trouver son jazz au Festival Québec Jazz en juin

Près de 80 spectacles donnés par quelque 300 artistes s’inscrivent dans la programmation du 5 e Festival Québec Jazz en juin. L’étoile du jazz contemporain, Melody Gardot, le collectif anglais Kokoroko et son afrobeat, ainsi que le pétillant DJ californien et joueur de vibraphone Plexusplay, font partie du volet international du Festival Québec Jazz en juin, qui aura lieu du 22 juin au 2 juillet prochain.

La soirée d’ouverture du Festival réunira le duo mère-fille composé de Karen Young et de Coral Egan. Toutes deux offriront, au Grand Théâtre, un spectacle-hommage à la légendaire chanteuse canadienne Joni Mitchell.

Coral Egan et sa mère, Karen Young, offriront le spectacle d'ouverture du Festival Québec Jazz en juin. Photo : Gracieuseté : Festival Québec jazz en juin

C’est aussi au Grand Théâtre, un des lieux principaux du Festival, qu’on pourra voir la formation britannique Kokoroko.

J’invite les gens à découvrir ce groupe-là. Ils ont des millions de vues sur les différents réseaux sociaux et les plateformes d’écoute. C’est un groupe qui est une sorte de catharsis, je dirais. L’exemple de la réunion de musiciens africains à Londres qui reprennent leur patrimoine culturel , souligne Christian Noël, directeur de la programmation au Grand Théâtre.

Le célèbre batteur suisse d'origine américaine, Alvin Queen, qui a été l'accompagnateur du pianiste Oscar Peterson, se produira au Festival Québec Jazz en juin. Photo : Hans Speekenbrink

Une soirée festive sous le thème Viva Ella réunira un big band d’une dizaine de musiciens de Québec, au Théâtre de la Cité universitaire. La chanteuse Marie-Noëlle Claveau y reprendra les grands classiques d’Ella Fitzgerald.

Gageons que le premier passage à Québec de l’auteur-compositeur et contrebassiste israélien, Avishai Cohen, sera aussi bien couru.

Le contrebassiste israélien, Avishai Cohen jouera au Théâtre de la Cité universitaire. Photo : Andreas Terlaak

On est très fiers de cet amalgame de tout genre, de tous les styles. Donner la place à chaque style de jazz pour que chaque personne trouve son jazz , souligne Patricia Deslauriers, directrice artistique et cofondatrice du Festival Québec Jazz en juin.

La trompettiste Rachel Therrien proposera son Latin Jazz Project. Photo : Gracieuseté : Festival Québec jazz en juin

Une cinquantaine de spectacles gratuits

L’avenue Maguire accueillera la plupart des quelque 50 spectacles extérieurs et gratuits. On pourra notamment y voir, dans le registre blues, les spectacles de Susie Arioli et d’Angelique Francis. Cette dernière a remporté le Juno du meilleur album blues en mars dernier, avec Long River.

Les objectifs du festival pour son avenir

Le Festival Québec Jazz en juin a connu son lot d’embûches depuis sa création, en 2019. Un an plus tard, l’équipe naviguait en pleine pandémie pour garder le public connecté au jazz.

On a continué! On a quand même fait des spectacles web, on s’est mis à essayer de trouver des façons de rejoindre le public de jazz, autrement. Je pense que c’est ça qui nous a sauvés, c’est de continuer , relate Patricia Deslauriers, la cofondatrice du Festival.

Plus récemment, le décès du président fondateur de Diffusion Jazz à Québec, Gilbert Dion, survenu en début d’année, a été un coup dur.

Gilbert était une personne très importante pour le Festival. Il était là, dès le début. C’était un mécène. Il n’y en a pas beaucoup de mécènes. Des gens qui aident comme ça, parce qu’ils aiment ça, parce qu’ils veulent aider. Donc, sa perte a été très grande parmi nous tous.[...] Cette édition lui est dédiée , souligne avec émotion la directrice artistique.

D’autre part, le directeur général de cet événement, Michel Caron, est optimiste pour l’avenir du Festival qu’il veut voir grandir.